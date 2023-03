El ITSLP se enfoca hacia la Educación de Posgrado y el Modelo Dual

Una de las grandes apuestas del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, ITSLP, es enfocada hacia la Educación de Posgrado y el Modelo Dual, indicó José Diego Bárcenas Torres, director general.

Lo anterior lo destacó al anunciar, el arranque oficial de la Maestría en Administración que comenzará en el mes de Agosto de este año, que garantiza que sus egresados puedan continuar su profesionalización de alto desempeño.

"Este nuevo posgrado trata de resolver las problemáticas de la formación en el área de la gestión sustentable, esto abarca el capital humano, no solamente para la industria, una organización en particular, sino también para la Sociedad Civil, el ámbito político, la iniciativa pública, requiere de conocimientos en el área ambiental, social y económica, a través de diversas herramientas actuales".

Este posgrado servirá como un eje estratégico para formar a los trabajadores que actualmente requiere la iniciativa privada "En el Tecnológico Nacional estamos reestructurando todos los modelos educativos, estamos construyendo el modelo académico que trata de darle más facilidades a los jóvenes para crear habilidades, más competencias y formas de profesionalizarse, estamos construyendo en conjunto con las Industrias el Modelo Dual para San Luis Potosí, y tenemos prevista la formación de Técnicos Especializados que serán capacitados con materias extras que refieren lo que necesita la Industria Mexicana, esto lo estamos madurando con la Secretaría de Educación Pública, SEP".

Señaló que el posgrado por iniciar busca garantizar que los estudiantes puedan garantizar su alto desempeño " esta maestría es profesionalizante no es una maestría en ciencias lo que quiere decir que la aplicación del conocimiento está en la resolución de las problemáticas reales y actuales la resolución en tiempo real en las organizaciones no investigamos el hilo negro, no hacemos investigación científica como tal sino la formación de profesionistas con problemas reales, es una aplicación directa".

Actualmente esta institución educativa en el Estado, dirige la vida académica de 5 mil 800 estudiantes que son atendidos por 360 profesores y administrativos.