El IFSE no tiene compromiso con nadie ni es un arma política: Rodrigo Lecourtois

A cinco meses de haber asumido el cargo, el nuevo auditor superior del estado Rodrigo Joaquín Lecourtois López es contundente: “llegué sin compromisos políticos, me respaldaron todos los partidos en el Congreso del Estado y no voy a permitir que se utilice el Instituto de Fiscalización Superior del Estado para atacar ni proteger a nadie".

En la redacción de El Sol de San Luis anuncia el inicio de las auditorías 2023 a 112 entes, el primer proceso de esta naturaleza bajo su responsabilidad y espera, a diferencia del pasado, renovar procedimientos viejos y obsoletos para incrustar la modernidad y así, los resultados sean más eficientes.

Acepta que a su llegada al IFSE las cosas estaban peor de lo que se imaginaba, principalmente en materia de corrupción de algunos auditores, pero la casa ya se está limpiando, se están tomando medidas administrativas de fondo para llegar a una meta de eficiencia, honestidad y transparencia.

“Fui apoyado por las diversas corrientes políticas que integran el Congreso del Estado, de hecho solamente dos diputados no apoyaron el proyecto que presenté, eso también refleja que llegué sin ningún compromiso y eso es algo que tengo que demostrar con hechos, y que no voy a permitir que el Instituto sea utilizado para ninguna suspicacia, para ningún ataque ni en lo particular y mucho menos para proteger a alguien”.

Nahum Delgado

Leucortois López señala que “uno de los procedimientos que también cambia a mi llegada es que se estaban esperando al resultado final de la fiscalización para presentar las denuncias, sin embargo, mi criterio es que si tenemos conocimiento de un posible hecho delictivo, lo denunciamos de inmediato, tenemos un gran número de denuncias ya presentadas en la Fiscalía a las que se les ha estado dando seguimiento, algunas se integraron a carpetas que ya conocía la Fiscalía que fueron presentadas en su momento en indagatorias previas”.

“Se nos ha pedido información adicional a estas carpetas que hemos brindado de forma oportuna, porque a final de cuentas todos los potosinos estamos interesados en que se haga justicia”.

Reconoce que en esta época electoral pudieran surgir desvíos de recursos, “el tema de fiscalización inicial en las campañas políticas la tiene el INE, pero he tenido reuniones con autoridades electorales y he pedido que me hagan de forma inmediata del conocimiento si observan algún desvío de recursos públicos que es lo que a mí me importa, es lo que a mí me compete y estoy atento a que cualquier tema que que se me haga de mi competencia resolverlo”.

Hizo un exhorto a los responsables de las administraciones municipales que están por terminar, a que lleven sus cuentas perfectamente bien, “que si su aspiración es continuar, lo mejor es llevar a buen puerto sus cuentas públicas porque estamos observando y lo estamos haciendo bien, se están dando cuenta de que estamos muy pendientes de todas sus cuentas. He recibido a todos los alcaldes que han querido presentarse conmigo para aclarar sus dudas e inquietudes pero principalmente el exhorto que se los he hecho de forma personal es que no dejen cuentas pendientes”.

Nahum Delgado

“Ahora no tengo ninguna excusa para no dar resultados a la ciudadanía del trabajo que vamos a hacer, porque me va a tocar iniciar, supervisar desde el inicio todo este proceso de fiscalización, acompañar a los entes auditables, resolver sus inquietudes, pero sobre todo resolver de acuerdo a derecho y a la justicia respecto de las cuentas públicas que nos están entregando y darle información a los potosinos detallada de qué es lo que estamos haciendo”.

“Estamos, sobre todo, integrando el área jurídica con la de auditoría. Muchas veces los auditores traían criterios que no era difícil sostener en tribunales, que no estábamos pensándolo como defensores, como la persona de enfrente que va a enfrentarnos en un juicio y estábamos trabajando como se había trabajado desde que existe la Auditoría Superior del Estado”.

“Los juicios que a través de los años fue perdiendo la auditoría, los retomé para ver en dónde estábamos fallando, integrar a los abogados con los contadores, decirles en qué teníamos que reforzar, qué errores estábamos teniendo para, a final de cuentas, tener un resultado que sea difícil de combatir en tribunales por parte de los defensores”.

Desde su llegada, dijo, “me he encontrado con muchos retos que resolver. El más importante de ellos es el de modernizar el instituto. La verdad tenemos procedimientos muy viejos. He acudido desde que me nombraron a diversas auditorías a nivel estado, incluso con la Auditoría Superior de la Federación he tratado de hacer muchos convenios con diversas entidades. He acudido a reuniones con diversos auditores de la República y todos se encuentran ya mucho muy modernizados y aquí estamos en pañales”.

Nahum Delgado

El principal reto es la modernización del Instituto, “sin duda alguna la implementación de una firma electrónica que todos sabemos perfectamente que ya todo debe ser automatizado. No hay excusas, todos los ayuntamientos, todos los entes tributan incluso en el Servicio de Administración Tributaria, todos están pendientes incluso de sus declaraciones. No hay una excusa para que no lo hagan ante la autoridad fiscalizadora del estado. No puede decir un municipio, yo soy muy pobre, no tengo internet. No hay excusas, porque ya lo están haciendo a nivel federal”.

Y concluye, “mi principal motivación y lo que más me dio gusto de haber sido nombrado auditor es porque voy a trabajar en favor de los ciudadanos. Además, siempre como ciudadanía estamos enojados de que vemos corrupción y vemos que no pasa nada. Es la oportunidad de decir, voy a hacer algo y voy a hacer que se note”.