El hospital ferrocarrilero que se convirtió en una destacada preparatoria en la capital

Cruzar de noche la calle Insurgentes, en el barrio de El Montecillo, y pasar frente al antiguo hospital ferrocarrilero -hoy habilitado como la escuela preparatoria “Margarita Cárdenas de Rentería”-, siempre da escalofríos; transeúntes evitar voltear a ver el inmueble cuyas formas se alcanzan a ver entre la oscuridad de la zona y otros miran con toda intención, para comprobar si efectivamente hay manifestaciones sobrenaturales que se asoman en sus ventanas.

Algunos dicen ver personas asomándose –en especial una niña que las leyendas dicen fue abandonada por sus padres al sufrir severa enfermedad-, otros dicen que se escuchan “ruidos raros”; quienes han tenido la oportunidad de caminar por sus pasillos, aseguran toparse con figuras fantasmales que describen como personal hospitalario.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Construcción estilo inglés

Sin embargo, de día la instalación es admirada por su vieja construcción estilo inglés -que data de entre 1885 y 1888 a la par de la construcción de las vías México-Laredo y de la estación ferroviaria- y que sirvió como hospital para aquellos ferrocarrileros que o enfermaron o sufrieron algún percance durante las obras-; dejó de funcionar a finales de los años cincuenta.

No hay evidencia sobre el destino del inmueble durante algunos años –al parecer durante un tiempo funcionó como hospital público-, pero sí se sabe que en 1964 fue adaptado para albergar una academia comercial y, luego una secundaria para hijos e hijas de trabajadores ferrocarrileros. Actualmente es sede de la citada preparatoria, cuyas siglas “MCR” portan orgullosos sus alumnos en la playera de su verde uniforme deportivo.

A pesar de sus adaptaciones, el aspecto de su inmueble sigue siendo sombrío, en especial de noche, y se presta a fantasear con las sombras y formas que parecen asomarse por sus ventanas, por los supuestos sonidos que parecen venir de su interior. Lo mejor, para muchos, es pasar de largo, con un paso apresurado y no voltear a ver esas instalaciones.

Alto nivel educativo

Sin embargo, es en su patio central donde reportan “apariciones” de la mayoría de las veces figuras humanas pequeñas “como de niños”; ello, ha alentado leyendas sobre inhumaciones de menores de edad en ese espacio, porque los médicos no pudieron salvarlos de alguna enfermedad u otra dolencia.

La leyenda más frecuente es la de una niña que habría fallecido en el hospital y cuyos padres nunca reclamaron su cuerpo; algunos de los alumnos que estudian en esa preparatoria suelen asustar a sus compañeros con bromas sobre las supuestas apariciones, pero también honran con altares que instalan en sus jardines frontales en Día de Muertos.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

No obstante, con una matrícula de alrededor de mil alumnos, la escuela “Margarita Cárdenas de Rentería” sobresale más por su nivel de educación que por las historias fantasmales que circulan a su alrededor. A sus alumnos ni a su personal docente parece no preocuparles las leyendas que hay de su escuela, más porque su asistencia es por las mañanas, cuando no es tan propicia alguna manifestación “paranormal”, si es que existen.

Aunque el antiguo hospital de trabajadores ferrocarrileros suele llamar la atención hasta de supuestos cazadores de lo paranormal, se sabe que los directivos del plantel evitan que se convierta en un circo; de cualquier manera, para ingresar al hoy plantel educativo es necesario tramitar un permiso ante el Sistema Educativo Estatal Regular que, en la mayoría de las veces, es difícil conseguir.