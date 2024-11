El gobierno de Sheinbaum reitera una violación a derechos humanos: abogado

Con la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se mantiene la violación a los derechos humanos y la presunción de inocencia por parte del Gobierno Federal, denunció el abogado José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la asociación Perteneces.

Esta semana el Senado de la República aprobó una nueva reforma al artículo 19 de la Constitución a través del cual se amplían los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a solicitud del Ejecutivo federal.

Al respecto, De la Garza Marroquín indicó que lo que deja en claro la reforma "es que el gobierno de Claudia Sheinbaum reitera una violación a derechos humanos que tienen que ver con presunción de inocencia" y con el posicionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pide que se revise caso por caso, que se considere la posibilidad de fuga y otros factores que justifiquen la privación de la libertad.

Destacó que al tener un catálogo ampliado, continuará el encarcelamiento de personas sin respetar la presunción de inocencia, "el problema es que te pueden dejar dos o tres años esperando", y más aún, que son los jóvenes marginados, cooptados por la delincuencia, o con adicciones, quienes van a prisión.

Como ejemplo indicó que durante este año la asociación ha logrado ya la libertad de 70 jóvenes debido a que no se sostienen las acusaciones, y se espera cerrar el año con 80 liberaciones, "estamos encarcelando gente que no tiene porqué estar en la cárcel; no se pueden resolver los problemas sociales con la cárcel, lo que está generando es una violación reiterada de derechos humanos y de presunción de inocencia".

Indicó que debido a ello, la asociación insistirá en la implementación del tribunal terapéutico para que las personas con adicciones sean tratadas como enfermos y no como delincuentes y se les ayude a recuperarse.