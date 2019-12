"El éxito no se obtiene de la noche a la mañana": Marcovich

Mucho trabajo tengo por realizar en el año 2020, tengo grandes proyectos y planes y me sigo innovando: Marcovich

Prepara actuaciones con su banda en San Luis Potosí y en otros Estados y Países

Tengo mucho trabajo por hacer este 2020, y San Luis Potosí siempre me ha recibido súper bien, por eso quiero consentirlo y presentarme en tierra potosina con mi banda, porque sí tengo planeado presentarme en este suelo potosino donde la gente siempre me ha recibido con gran entusiasmo, alegría y entrega. San Luis Potosí siempre se me ha entregado y así le voy a corresponder ofreciéndole con mi banda, un concierto de primera calidad, con el que salga satisfecho y muy contento de haberlo presenciado, pues siempre me preocupo y ocupo por dar lo mejor de sí mismo en el escenario. De hecho mis músicos son los mejores de Latinoamérica, les exijo el 100% y ellos me corresponden con excelente calidad musical, talento y profesionalismo.

Entre mis planes, además de ofrecer presentaciones en San Luis Potosí, está el seguir siendo docente, ya que tengo contrato para ofrecer talleres, cursos, conferencias y cátedras a jóvenes talentos, y a quienes quieren incursionar en el mundo de la música y el arte del canto, ya que hacen falta voces nuevas, sí tenemos talento y hay profesionalismo en muchos valores musicales, pero falta que surjan voces, eso es lo que falta: voces. Así lo señaló en entrevista con “El Sol de San Luis”, el guitarrista, cantante, compositor, arreglista y productor mexicano, de origen argentino Alejandro Marcovich, quien fuera guitarrista de “Caifanes”, pero quien desde los 6 añitos de edad ya tocaba la guitarra y cantaba y él mismo hacía sus primeros esfuerzos por componer música.

El también Hermano del director de cine Carlos Marcovich, indicó que el haber trabajado con “Caifanes”, no es ni su primer ni su único trabajo, pues él desde su infancia quiso sobresalir y ser alguien el arte musical y entregar el alma en los escenarios, dando lo mejor de sus creaciones.

Afirma que nunca le gustó depender de alguien, siempre quiso sobresalir con su propio esfuerzo, con su constancia en el trabajo arduo y cotidiano, el cual es su forma de vida; el trabajo arduo y la disciplina, porque el éxito no viene de lo alto. Y eso es lo que le aconseja a los jóvenes talentos, a que más que enfocarse a tener éxito, primero se exijan ellos a sí mismos para ser buenos músicos, buenos cantantes, y no simples estrellas fugaces.

Aclara que el éxito no es todo en la vida, pues vemos como grandes cantantes, compositores y músicos, y otras grandes estrellas del mundo de la farándula llegan a la cima del éxito y logran tener fama, millones de seguidores en redes sociales, y tienen acumuladas grandes cantidades de dinero, bienes materiales, bienes inmuebles, cuentas bancarias y riquezas, y vemos, que desgraciadamente terminan suicidándose. Es triste ver la noticia de una vida perdida por una decisión incorrecta.

Señaló que precisamente en su libro, “Vida y Música de Alejandro Marcovich”, relata cómo es que sus cuerdas dieron el histórico sonido que definió a la banda “Caifanes”, que fue el atractivo real.

El argentino, radicado en México desde hace casi cuatro décadas, usó su pluma para escribir este libro que repasa su vida personal, la fundación del grupo, entre otros aspectos que muchos quieren conocer de su vida artística.

Este ejemplar (que no es una novela), sino un testimonio de vida, narra sus vivencias, anécdotas y caminos que ha tenido como el guitarrista, cantante en bandas y como solista, como compositor, arreglista de muchos cantantes y productor mexicano, el cual pueden adquirir en línea o bien en varias librerías, para que se reconozca que el éxito no se logra en sólo una banda que duró en la cima 6 años, sino que el éxito va mucho más allá de llevar una vida plena ejerciéndola de manera constante, en décadas antes y décadas después de haber estado en “Caifanes”, que aunque fue una parte muy importante en mi vida, no lo es todo, “repito, yo desde los 6 años ya tocaba la guitarra y otros instrumentos, ya me exigía a mí mismo cierta disciplina; comencé a prepararme desde infante, por eso el éxito no se me dio en un abrir y cerrar de ojos”.

“El se solista me ha dado mis mejores satisfacciones, porque nunca me ha gustado depender de nadie. Cada uno marca sus límites, y yo no soy un hombre que tenga limitado el éxito, yo siempre voy por más, por eso no quiero dejar la docencia, para dejar huella de lo que soy y de lo que he realizado durante toda mi vida”.

Su legado es muy amplio e imposible de redactarlo todo en este medio de comunicación, sin embargo, le dejamos lo más relevante de su respetable trayectoria artística. Y va por mucho más en este 2020.

PARA SABER MÁS SOBRE ALEJANDRO MARCOVICH

El 1 de abril de 1976 Alejandro Marcovich, en compañía de sus padres y hermanos, abandona Argentina y se exilia en México.

Estudió física en la UNAM y música en la Escuela Nacional de Música (UNAM) y en la Escuela Superior de Música (INBA), así como en el Colegio de Música (antes Departamento de Música) y en el taller de jazz de la Escuela Superior de Música (INBA). Tomó talleres de jazz en Estados Unidos con Joe Diorio y con Jim Hall.

Ha sido fundador e integrante de grupos como: Leviatán, Las Insólitas Imágenes de Aurora, Caifanes. En todos ha hecho una o más de las siguientes labores: guitarrista líder, arreglista, autor, co-autor, productor, co-productor y cantante.

También se ha desempeñado como productor y arreglista de artistas y grupos como Santa Sabina, Los Lagartos, Los Estrambóticos, Malena Durán, Rita Guerrero, Caifanes, El Círculo, Pink Punk, Yucatán a go-go, Ultrasónicas, Enter, Lady Bombón, Juan y La Bruja y Ranarex. Además ha sido invitado a grabar la guitarra en los discos de artistas como: Gerardo Enciso, Celso Piña, Kenny & Los Eléctricos, Radio Kaos, Doctor Fanatik, Leonardo de Lozanne, Los Estrambóticos, Los Lagartos, Pink Punk, Las Ultrasónicas, El Círculo, Mario Domm, Enter, Los Amantes de Lola, La Casta, Ranarex, Toti Willy, Mishel Domenssain, Banda Maguey, Banda Mach y La Firma. Ha compuesto música para películas como: "¿Quién diablos es Juliette?", "Dr. Jekyll & Mr. Hyde" y "¿Cómo no te voy a querer?".

A partir del año 1995, además de tocar en conciertos y producir discos, dedica parte de su tiempo a la enseñanza de la música, dando clínicas, talleres y master classes para guitarristas y grupos, así como talleres de armonía e improvisación en México, Estados Unidos y España. También se presenta como solista haciendo improvisación pura con guitarra eléctrica y pedales de loops. Hasta la fecha ha llevado su música a los siguientes países: México, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá y Honduras.

Alejandro Marcovich fue quien popularizó el accesorio para guitarra eléctrica E bow en México y toda América Latina, creando increíbles atmósferas en sus canciones. Un muy buen ejemplo es la canción "La Llorona", del álbum El nervio del volcán, del grupo mexicano Caifanes, donde realiza un increíble solo con una atmósfera tenebrosa, grabando varios canales con ese accesorio, creando una interpretación escalofriante y vibrante. También lo utilizó en el solo final de "Miedo", del mismo disco, y en muchas otras canciones, como por ejemplo en "Alfombra mágica", del disco "Alebrije", su segundo disco como solista.

Discografía oficial

Las Insólitas Imágenes de Aurora - ¡En vivo! (1984)

Caifanes - El Diablito (1990)

Caifanes - El Silencio (1992)

Caifanes - El Nervio del Volcán (1994)

Alejandro Marcovich (solista) - Nocturnal (2003)

Alejandro Marcovich (solista) - Alebrije (2015)