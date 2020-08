El Estado obligado a garantizar que educación llegue a todos

El nuevo ciclo escolar a distancia será una prueba muy compleja para padres de familia y maestros, ya que en San Luis Potosí el acceso al uso del internet y a computadoras sigue siendo inalcanzable para miles de familias que viven en pobreza en las cuatro zonas del Estado.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) diputado Rolando Hervert Lara solicitó a la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado garantizar la cobertura en la televisión abierta, para que ni una sola niña o niño se quede sin acceso a la educación básica, que es imprescindible para que sigan avanzando.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, consideró que ante esta nueva realidad que vivimos, debemos adaptarnos y garantizar antes que cualquier otra cosa, la educación de la niñez potosina, por eso, tiene confianza en que el nuevo modelo sea un salto a nuevas formas de enseñanza, que acelere la brecha digital y el desarrollo de nuevas plataformas para que nuestras niñas y niños estén mejor preparados.

“Pero también no podemos cerrar los ojos a una realidad que vivimos en San Luis Potosí; quienes conocemos el Estado, sabemos que hay municipios que aún no tienen internet, hay otros que sólo tienen internet en las cabeceras municipales; por lo tanto, habrá miles de niños en comunidades rurales de las zonas Huasteca, Altiplano y Media, que no podrán acceder tan fácil a una red digital, que no tienen una televisión y mucho menos una computadora”, dijo.

El diputado Rolando Hervert consideró necesario que las autoridades estatales y federales hagan un esfuerzo mayor para que ni una niña o niño se queden sin recibir educación básica a distancia o de lo contrario, habrá consecuencias lamentables para el avance educativo.