El Dr. Juan Sánchez se integra a la campaña de Josefina Salazar

Josefina Salazar Báez, candidata a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, dio la bienvenida a su equipo de trabajo al Dr. Juan Sánchez Ramos, reconocido liderazgo panista, que en días pasados renunciara a la planilla de la candidata Verónica Rodríguez.

Durante una gira por municipios de la zona huasteca en donde estuvo acompañada por la Lic. Lidia Argüello Acosta, Josefina Salazar agradeció al Dr. Juan Sánchez su generosidad y disposición para aportar su experiencia, pero sobre todo, su visión y capacidades para iniciar la reconstrucción del PAN en San Luis Potosí.

Cabe recordar que en días pasados el Dr. Juan Sánchez renunció a la planilla de la candidata Verónica Rodríguez, "por que esa candidatura no representa los valores ni los principios humanistas del PAN", sostuvo en un escrito.

Ahora, el Dr. Juan Sánchez se integró de lleno con Josefina Salazar, para "recomponer el rumbo de Acción Nacional, es quién lo puede lograr", señaló.

Josefina Salazar, estuvo este fin de semana los municipios de Tamazunchale, Cd. Valles, Tampacán, Tanquian, Tancanhuitz y San Vicente, donde realizó visitas domiciliarias y sostuvo encuentros en comunidades y colonias con la militancia panista.

Josefina Salazar recordó que luego de los resultados más desastrosos en la historia de Acción Nacional en San Luis, a partir del 11 de diciembre próximo iniciará la reconstrucción del partido, "no más divisiones, no más candidaturas impuestas desde la Capital, no más abandono de la militancia, no más padrones rasurados", sostuvo.

Por último, Josefina Salazar llamó a todos los panistas a votar en su favor el próximo 11 de diciembre para entre todos, tener oportunidad de recomponer el rumbo de una institución con 80 años de historia y trabajo por un San Luis y una patria ordenada y generosa.

Cabe destacar que cada día, más y más militantes y liderazgos se suman al proyecto de Josefina Salazar Báez, animados por su deseo de abrir el partido y devolvérselo a todos los panistas.