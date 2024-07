El de AMLO, “un sexenio que se fue a la basura”: AMOTAC

El de Andrés Manuel López Obrador, es otro sexenio “que se fue a la basura” en atención al transporte de carga, por lo que ahora los transportistas están a la espera de que Claudia Sheinbaum designe a su equipo para saber si se podrá trabajar con ellos, indicó Rafael Ortiz Pacheco, presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC).

De visita en San Luis Potosí, Ortiz Pacheco denunció que el sector transportista vive acechado en todo el país por las corporaciones policiacas, pero no para vigilar que realicen su trabajo de forma segura, sino para extorsionar, “tal parece que el transporte somos la caja chica de todos ellos”; como ejemplo mencionó que este martes en su traslado de Querétaro a San Luis, solamente se encontró con tres patrullas de la Guardia Nacional en el trayecto, de las cuales dos tenían detenido un camión “chatarrero”, y a la vez, se encontró con tres bloqueos y en ninguno de ellos había elementos de la Guardia Nacional.

Señaló que en estos momentos ya no tiene caso realizar movilizaciones para llamar la atención del gobierno federal, “porque tiene gente necia, sobre todo en Gobernación, Guardia Nacional y Secretaría de Comunicaciones, es gente que no resuelve”; acusó que por ejemplo, la Secretaria de Gobernación “nunca dio la cara” pero le dijo al Presidente que los atendió en 120 ocasiones, a lo que refutó que “se me hacen muchas juntas para no dar una sola solución”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Mientras tanto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) prometió que en este sexenio se resolvería el problema de la circulación de camiones doblemente articulados, y contrario a ello “casi los está legalizando” a pesar de que circulan con exceso de peso, rebasan los límites de velocidad, y no portan placas en el dolby.

Y en cuanto a la Guardia Nacional, acusó que cuando se le exigen resultados a los elementos, “van contra el hombre camión”, y aunque a nivel nacional se presume la honestidad de la corporación, denunció que hay extorsiones hacia los transportistas, pero aunque lo expusieron al Director de Carreteras no ha hecho nada, y el comandante David Córdova no ha accedido a recibirlos.

Ortiz Pacheco manifestó que debido a ello, están a la espera de que Claudia Sheinbaum tome posesión de la Presidencia y designe a su equipo para saber si son “vividores” o darán respuesta a los problemas del transporte, de no ser así, “necesitamos salir a pelear” ya que sólo piden condiciones para realizar su trabajo y llevar el sustento a sus familias.