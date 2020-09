"El Covid-19 te lleva a la locura"; Pepe narra todo lo que vivió en el Hospital

Ser paciente Covid te vuelve loco, ví cómo un muchacho se comenzó a dar de golpes en la pared por el encierro en el Hospital General de Zona Número 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, narró Pepe, quien por 15 días estuvo en el nosocomio afectado por este mal.

Pepe de 56 años de edad con cierto grado de obesidad y con hipertensión, cayó víctima de Covid y al no poder respirar fue hospitalizado en la también conocida como clínica 50 que está ubicada en la colonia Prados, y detalla algunas condiciones que encontró en su encierro.

Explica que los enfermos son mezclados en la misma sala Covid, es decir hombres y mujeres están en el mismo lugar.

Son salas frías y refiere que sumamente incómodas porque los pacientes son colocados en las camillas totalmente desnudos, están entubados y no se les da un solo alimento en los 15 días que están ahí, solo sobreviven de sueros.

Qué decir de la soledad en la que se encuentran, no pueden hablar entre ellos, no hay contacto humano, no pueden ver a sus seres queridos.

En una de las tardes-noches de intranquilidad e incertidumbre, Pepe fue testigo de cómo un joven de más o menos 33 años de edad, logró saltarse la cama y tras la desesperación que sentía por el encierro y los síntomas del Coronavirus comenzó a darse de golpes en la sólida pared, al ser detectado por el personal del Seguro Social lo llevaron a su camilla y tuvieron que amarrarlo.

Pepe atestigua las hostilidades de estar hospitalizado, una de ellas es también ver que los pacientes están hacinados, a él, le tocó ver muchos casos, que afirma te llevan a la locura; es así que hace un llamado a la población a no confiarse de este fenómeno sanitario que se vive, no es un juego político como muchos hacen ver y es algo real.

Finalmente, también cuenta que un conocido de él, una persona de unos 70 años de edad, también cayó víctima de la enfermedad, aunque corrió con mejor suerte porque, su hija lo hospitalizó en la Bene San Luis y permaneció ahí por 15 días, esa quincena en el hospital privado, les costó 300 mil pesos, pero logró salvarse de un diagnóstico nada alentador que ofrece el Covid 19.

Hoy ve un panorama complicado y más cuando las autoridades sanitarias advierten que se podría cambiar al Semáforo Verde de Riesgo, que abriría la posibilidad a más contagios.

