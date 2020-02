El Congreso hará el trabajo que las autoridades no quieren hacer

Debido a la indiferencia de las autoridades municipales y estatales para atender temas de cuidado al medio ambiente, como la obligación de los comercios a entregar contenedores gratuitos a sus clientes o informar sobre resultados el monitoreo de la calidad del aire, el Poder Legislativo llevará a cabo reuniones de trabajo con los sectores involucrados.

El presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente diputado Cándido Ochoa Rojas afirmó que el próximo viernes 28 de Febrero se llevará a cabo una reunión con autoridades municipales de la capital y Soledad, la titular de la SEGAM, representantes de cámaras empresariales y de comercios, fabricantes de bolsas, usuarios y asociaciones civiles.

“A todos los invité con mi puño y letra y si pueden y quieren acudir sería muy positivos pero la reunión se hará con quienes deseen encontrar soluciones al problema que representa, que los comercios no entreguen contenedores gratuitos a sus clientes, nos vamos a ver cara a cara y sacaremos conclusiones”, dijo.

Añadió que “nosotros como diputados estamos para defender los intereses de la población, ante la indiferencia de las autoridades ejecutivas, en este caso los ayuntamientos, que deben verificar el cumplimiento de la ley, porque un 99 por ciento de los comercios no está cumpliendo, hay confusión, desinformación, debido a que no hay suficiente información”.

“Los gremios no informaron a sus afiliados y los ayuntamientos no hace estas mesas de trabajo que nosotros sí vamos a realizar aunque nuestra función no sea esa sino legislar, sin embargo, hay un problema que se debe atender y que molesta a los ciudadanos, a quienes nosotros debemos escuchar y atender”, expuso Cándido Ochoa.

El legislador añadió que en el tema de las críticas contra la SEGAM porque no hay confianza en una correcta medición de la calidad de aire, que “nosotros vamos a hacer una reunión si la autoridad no se reúne con los inconformes y les informa, alguien debe tener la razón y decirlo públicamente no pasa nada mas que un entendimiento para solucionar problemas”.

El diputado Ochoa Rojas coincidió en que es necesario monitorear la calidad del aire no sólo en la zona conurbada de San Luis sino en oteas regiones como El Naranjo, Ciudad Valles y las zonas de alta actividad cañera que contamina, así como en Huichihuayán con la juguera, la zona de las ladrilleras aquí, porque los problemas se solucionan atendiéndolos no haciendo como que no existen.