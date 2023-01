El chequeo de ojos, ¡una vez cada año!

Diabetes, una de las enfermedades que afectan a la vista El tener enfermedades crónicas puede desencadenar problemas visuales Buena alimentación, hacer ejercicio y tener una buena higiene te ayuda a prevenir

La mayoría de las personas no visitamos al médico sino hasta que tenemos alguna molestia, no se diga al dentista, pero al oftalmólogo nunca lo hacemos.

Con información de la doctora y especialista te informamos cada cuando es recomendado hacerlo y los cuidados de tus ojos.

En entrevista para el El Sol de San Luis, la doctora y cirujano oftalmólogo Araceli Martínez Castrejón nos brindó toda la información necesaria para el cuidado y tratamiento de los ojos, pues son órganos que no debemos dejar en el olvido.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

La doctora es especialista en Glaucoma, Cataratas y oftalmología extra hospitalaria, es por ello que nos acercamos para que nos diga cuál es el cuidado que debemos darle a nuestros ojos.

CUÍDESE, SI TIENE FAMILIARES CON PROBLEMAS DE LA VISTA

Nos informó que toda persona que se considere sana debe visitar una vez al año al oftalmólogo, aunque no tengamos molestia alguna, para así prevenir en un futuro algún problema. Y las personas que padecen alguna enfermedad crónica como son la diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y miopía alta deben revisarse con más frecuencia dependiendo de cada caso porque algunos de estos padecimientos pueden desencadenar problemas en los ojos.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

¿Cuáles son las afectaciones más comunes de la vista?

Son aquellas que requieren uso de lentes y se les llama ametropías que es un defecto o anomalía de refracción ocular como son la miopía, hipermetropía, astigmatismo y en personas mayores de 40 años la presbicia. También hay otras enfermedades en las personas que padecen enfermedades crónicas como la diabetes que afecta a gran escala a la población de nuestro país y que desencadenan enfermedades como retinopatía diabética y otras con factores de riesgo predisponentes o sin ellos, es el glaucoma, la catarata, el estrabismo y el desprendimiento de retina. El ojo es una estructura que tiene muchos aparatos que cada uno puede provocar una enfermedad si se altera su estabilidad.

¿Cómo se detectan las enfermedades en los ojos?

Primero que nada, por medio de una revisión, como en la mayoría de las enfermedades, si se detecta a tiempo algún problema se puede prevenir o realizar un tratamiento para evitar que se haga más grave, el detalle es que algunas enfermedades no dan síntomas, sino que se presentan los problemas ya cuando está desarrollado en el ojo, por eso es muy importante el tener ese hábito de ir a una revisión. Y en el caso de las personas mayores de 40 años deben de visitar al oftalmólogo, ya que en este rango de edad es donde se presentan más afectaciones oculares.

¿Se pueden corregir las afecciones oculares?

Sí, dependiendo de su origen, el tratamiento es diferente según la patología.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

¿Cuáles son los alimentos que mejoran la salud visual?

No hay elementos específicos que mejoren la salud visual, pero teniendo una buena alimentación con vitamina A, C y antioxidantes, puede mantener la salud ocular.

¿Qué pasa si me froto los ojos constantemente?

Para empezar si lo haces muy seguido, eso indica que puedes tener algún problema como resequedad o infección, y aunque al inicio sientes una sensación de alivio, el hacer esto puede provocarte daños a la salud de tus ojos dañando la córnea.

¿Qué síntomas me indican que debo consultar al oftalmólogo para prevenir problemas visuales?

Cuando se tiene dolor ocular, ojo rojo, mucha comezón, secreción tipo lagaña, ardor, lagrimeo persistente y / o baja visual. Al presentarse uno o más síntomas mencionados, se debe acudir al oftalmólogo es lo más indicado, y no dejar pasar mucho tiempo para que no se agrave.

¿Nos afecta en los ojos el cambio de clima?

Sí, el estar mucho tiempo viendo algún dispositivo ya sea computadora, televisión o celular y te expones al aire al salir o los climas artificiales, pueden afectar la superficie ocular provocando problemas de resequedad como consecuencia ojos secos, en los que se debe tener un tratamiento. Además del daño a tus ojos, también los cambios de temperatura pueden traer como consecuencia una parálisis facial.

CUIDADOS QUE SE DEBEN TENER AÚN SIN TENER ALGUNA MOLESTIA

No abusar de los dispositivos, recomiendan tener reposo cuando estamos mucho tiempo en la computadora, la televisión y cualquier aparato, se debe tener parpadeo continuo, existen reglas de descanso para que no haya fatiga ocular.

Otra de las medidas para prevenir problemas, es evitar el tallado de ojos, se ha demostrado que puede afectar de forma importante la salud ocular a corto, mediano y largo plazo.

El descanso y en muchas ocasiones el uso de gotas lubricantes es muy recomendable para ayudar que la superficie ocular se mantenga en condiciones óptimas y no haya problemas de resequedad.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

¿En que influye que haya personas que nunca han padecido problemas oculares?

Su salud en general, el tener una alimentación sana, practicar deporte y la higiene es elemental, además el no padecer enfermedades crónicas.

SI PADECES DIABETES, NO DEJES DE IR AL OFTALMÓLOGO

¿Las afectaciones a la vista son hereditarias?

La mayoría sí, hay enfermedades crónicas como la diabetes que además de provocar problemas en los órganos del cuerpo, uno de los que daña principalmente, es a los ojos, ocasionando problemas oculares, por lo que es más recomendable que la población se haga revisión más seguido.

¿Por qué se va acabando la vista?

Es un término que no está bien aplicado, realmente no se acaba puede haber cambios en la manera de enfocar y puede deberse a efectos retroactivos, es decir que se corrigen con lentes, y hay otros problemas oculares que hacen se pierda la visión de manera súbita progresiva, o es una enfermedad que la provoca, realmente el no tener algún tratamiento adecuado para los problemas que se presentan, te provocan problemas para enfocar y de ahí desencadenar más molestias.