El candidato del PRI, de facto, soy yo: Juan Carlos Machinena

El arquitecto Juan Carlos Machinena Morales es contundente: el candidato a gobernador del PRI, de facto, soy yo. Aunque el partido que lo postula es Fuerza por México, asegura que “las bases tricolores, inconformes por un acuerdo amorfo y sin sentido entre PRI y PAN, se identifican con mi propuesta que es la de ellos”.

En exclusiva para El Sol de San Luis, el abanderado a la gubernatura por el partido de nueva creación señaló que las ventajas que tiene frente a sus contrincantes es que no tiene “negativos”, que su candidatura surgió de un impulso desde la ciudadanía y que cuenta con la experiencia para generar condiciones reales de beneficio a los potosinos.

Candidato a la gubernatura, Juan Carlos Machinena Morales / Norma Rivera

Tras participar en procesos internos del PRI para candidato a gobernador, sin lograrlo, hace dos años, tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, Machinena Morales empezó a reunirse con grupos de huastecos y “vimos que esto iba a tener un giro, un cambio de fondo y decidimos participar en el 2021, hablando con las dirigencias nacional y estatal del partido –el PRI- incluso con el gobernador del estado”.

“Ante la incertidumbre de lo que pudiera pasar, armamos una estructura estatal en 51 municipios, que es como se ganan las elecciones, buscando una candidatura independiente, luego se armó un documento donde no renunciaría al PRI y tendría suspendidos los derechos partidarios, cuando llega ese documento amorfo, sin sentido político, mas bien con sentido económico y de estómago entre PRI y PAN para hacer la coalición”.

Machinena Morales decidió no ir por ahí y más cuando en una cláusula aclaraba que el candidato lo pondría el PAN. En Fuerza por México, le abre las puertas su amigo Manuel Jiménez Guzmán, compañero de lucha en Avanzada Liberal Democrática que se creó tras el asesinato de Colosio, el senador Pedro Haces y el presidente nacional Gerardo Islas. Acepta la candidatura y le dan “las llaves del partido en San Luis Potosí”.

“De no haber partido en San Luis, de pronto con la estructura de 51 Comités Municipales ya teníamos partido y más grande que muchos otros, sólo falta que se conozca, que se difunda, es como un recién nacido, no tiene negativos, como un coche sacado de la agencia que hay que saberlo manejar”.

Machinena Morales señaló que “tenemos la opción de ganar, hay mucha división en otros partidos, gente que dispersa y con ese acuerdo que se firmó en un escritorio en la CDMX, hay coraje y mas cuando la coalición etiquetó municipios para repartirse candidaturas, sin importarle el trabajo de años de la militancia; en eso trabajamos políticamente a detalle, para llegar a acuerdos con la gente”.

“Por eso digo que el candidato del PRI, de facto, soy yo; no puede ser que en el edificio del PRI haya una fotografía de un panista, los priístas ya no quieren ir, lo consideran una ofensa, una alta traición a muchas historias y eso no lo midieron, solo firmaron un documento para ir contra AMLO y ganar la Cámara de Diputados para que ya nos cobren impuestos, ese es el fondo”.

“Representamos al candidato con ciudadano, con experiencia, seriedad, honestidad y formalidad ante lo que significa gobernar; esto no es un chiste ni una vacilada, es serio y formal; quienes no lo ven así están a la vista y lo lamento mucho, porque eso nos denigra a todos, acrecienta el ‘no voto’, decepciona y manda un mal mensaje a los jóvenes. Es denigrante”.

Insiste Machinena Morales en que “nosotros lo que tenemos son acuerdos políticos en cada lugar donde a los militantes los pisotearon, no les dieron su lugar, con nosotros ven la oportunidad de ser candidatos, también de apoyar la candidatura al gobierno aunque les traten de imponer otra marca que no les gusta”.

También tiene su opinión sobre las encuestas. “Quien las hace son empresas o personas que llegan a cobrar por punto mil pesos y en San Luis hay ejemplos, pero las serias hay que saber leerlas, no solamente ver la primera hoja que habla del nivel de conocimiento sino la segunda, donde señala los negativos”.

“Te vas para atrás cuando ves que los negativos son más altos que el conocimiento. Nosotros no traemos negativos, nos falta que nos conozcan pero en eso estamos, para eso son las campañas y vamos por los indecisos, a quienes les decimos que no piensen en las marcas sino en las personas”.

Criticó severamente a sus contrincantes quienes hacen campañas de mentiras, obsoletas, “si vamos a la hemeroteca y consultamos los periódicos de los años 70 u 80, podríamos encontrar que ahora se repiten las mismas fotos, las mismas palabras, no evolucionaron, el 2018 fue un parteaguas y hay que aceptarlo nos guste o no; este es el tercer año del gobierno federal, el más fuerte y viene una ola muy fuerte”.

Machinena Morales tiene en su plan de campaña promover algunas propuestas concretas: crear comercializadoras por tema y región para contener la caída económica, con recursos a fondo perdido; crear consejos de experiencia con 70 por ciento de personas adultas mayores y 30 por ciento jóvenes para tomar decisiones correctas, no ocurrencias y combatir la corrupción. El lema de su campaña es el mismo que promueve la ONU: #seguridad humana.

Señaló que una vez que gane el gobierno del estado, habrá cambios profundos, y uno de ellos es que no habrá cuatro zonas del estado sino seis o siete, porque no hay una zona huasteca sino dos, no hay un altiplano sino varias zonas y todo ello, va a generar un desarrollo mas equitativo. También buscará que las empresas de la zona industrial facturen en San Luis y generen más inversión desde la Federación.