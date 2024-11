El 95% de los casos de VIH en SLP, por transmisión sexual

Más del 95 por ciento de los casos de VIH/SIDA en San Luis Potosí han ocurrido por transmisión sexual, según datos de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, por lo que la dependencia recomienda a la población el uso de métodos anticonceptivos para evitar caer en esta enfermedad.

Actualmente, en la institución se tienen más de mil 400 personas activas en la plataforma denominada Salvar, que son los pacientes que acuden a los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), tanto de Ciudad Valles como de San Luis capital, el IMSS mil 700 y el ISSSTE tiene entre 80 u 85 personas en tratamiento.

Se indica que el mejor aliado para no enfrentarse a la enfermedad, siempre será el uso del condón al momento de mantener relaciones sexuales y también se sugiere el uso del tratamiento de Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) si se tienen relaciones sexuales de riesgo.

Claudia Aide Rodríguez Trejo, Coordinadora Estatal de VIH/sida e Infecciones de Transmisión Sexual y Virus de Hepatitis C de los Servicios Estatales de Salud, SES, explicó que el PrEP se recomienda para los hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, así como trabajadoras y trabajadores sexuales, personas con mucha actividad sexual y uso irregular del condón, personas que asisten a fiestas o lugares de reunión con intercambio de parejas sexuales y consumo de sustancias o alcohol antes o al momento de sostener relaciones sexuales, personas que han tenido o tienen alguna Infección de Transmisión Sexual (ITS), particularmente si son recurrentes, personas cuya pareja tiene VIH, se encuentre o no en tratamiento.

Los Servicios de Salud apoyan a 70 personas con la estrategia del PrEP que sirve para prevenir la transmisión del VIH, brindando una consulta mensual en donde se les descarta otro tipo de infecciones de transmisión sexual y se les habla de la prevención.

En los Servicios de Salud se ofertan de manera gratuita las pruebas rápidas para la detección del virus del VIH así como otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), se gestiona el seguimiento y la vinculación a tratamiento antirretroviral del cual desde hace años no se ha sufrido desabasto, por lo que las medidas de contención de esta epidemia global se realizan de manera puntual, se invita a la población a acudir a los centros de salud a solicitar su prueba de VIH y conocer su estado serológico.

Este viernes 29 de noviembre en las Jurisdicciones Sanitaria I, II, III, V y VI se estarán realizando pruebas diagnósticas de VIH/sida, sífilis y Hepatitis C de manera gratuita a la población que lo solicite, independientemente de la derechohabiencia; además se otorgarán métodos anticonceptivos, gel íntimo y se estará hablando sobre la oferta del programa de prevención de la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) que ya tienen 3 años trabajándose en el estado. Las jurisdicciones IV y VII realizarán esta actividad el próximo lunes 2 de diciembre.