El 75.6% de los potosinos se sienten inseguros: INEGI

San Luis Potosí es la décimo quinta entidad de la República Mexicana con mayor percepción de inseguridad, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE 2023, que fue dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, donde el sentir más preocupante supera el 91 en Estados vecinos.

En 2023 la percepción social respecto a la inseguridad pública y el desempeño de las autoridades entre marzo y abril, estima que las entidades con mayor sensación de intranquilidad son Zacatecas con 91.9 por ciento, el Estado de México con 88 por ciento, Morelos con 87 por ciento, Guanajuato con 82.9 por ciento, Veracruz con 81.4 por ciento, Colima con 80.9 por ciento, Michoacán con 80.8 por ciento, Ciudad de México con 80.1 por ciento, Jalisco con 78.7 por ciento, Puebla con 78.3 por ciento, Tabasco con 78.2 por ciento, Quintana Roo con 78.1 por ciento, Chihuahua 78.1 por ciento, Guerrero con 76.7 por ciento y San Luis Potosí con 76.5 por ciento.

En las estadísticas nacionales se indica que solo el 37.8 por ciento de la población potosina de 18 años y más se sintió segura al caminar sin compañía por la noche en los alrededores de su vivienda y las mujeres fueron las más intranquilas en comparación a los hombres.

Pero cuando acudían al cajero automático ubicado en la vía pública se percibían más intranquilos en un 75.6 por ciento, al igual que en el transporte público, el banco, la calle, carreteras, el mercado, el parque, centro comercial, el automóvil, la escuela, el trabajo y su domicilio.

También identificaron que como primera conducta delictiva o antisocial en los alrededores de su vivienda se percibía el consumo de alcohol en la calle en un 64.4 por ciento. Aunque hubo otros fenómenos que observaron como el abuso de drogas, robo o asaltos frecuentes, venta de droga, disparos frecuentes, pandillerismo, riñas entre vecinos homicidios, venta ilegal de alcohol y tomas irregulares de luz.

A raíz de esta sensación de peligro, la ciudadanía dejó de hacer diversas actividades como la de permitir que sus hijos menores de edad salieran de casa en un 62.3 por ciento y otros no permitieron que usaran joyas en un 47.5 por ciento. Aunque hubo otros que ya no salieron de noche, tampoco llevaron consigo dinero en efectivo, tomaron taxi, salieron a caminar, visitaron parientes o amigos, llevaron tarjeta de crédito o débito, ya no fueron al cine ni al teatro, tampoco salieron a comer, no usaron transporte público, tampoco viajaron por carretera o a otro estado o municipio, dejaron de frecuentar estadios, centros comerciales y hasta dejaron de llevar el teléfono móvil para evitar ser víctimas de la delincuencia.

En la ENVIPE de este año se preguntó sobre los temas que le generan mayor preocupación a la ciudadanía y se destacó en primer lugar el de la inseguridad, le siguieron el aumento de precio, salud, desempleo, escasez de agua, pobreza, corrupción, falta de castigo a delincuentes, narcotráfico, educación y desastres naturales.