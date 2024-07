Ejército se ha convertido en competencia desleal para constructores: CMIC

No es malo que el Infonavit construya vivienda, siempre y cuando lo haga con transparencia y que no se convierta en una competencia desleal para los desarrolladores, indicó Juan Manuel Pérez Herrera, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Ante la posibilidad de que el Infonavit retome la tarea de construir vivienda en la próxima administración federal, Pérez Herrera dijo considerar que no sería malo que lo haga, "la gracia es que no puede ser constructora con el Ejército, si lo hace con el fin de beneficiar a los trabajadores el punto es que no perjudique al constructor".

Y es que recordó que durante la actual administración federal, el Ejército se convirtió en competencia desleal para el sector de la construcción al asumir la construcción de las grandes obras, en las cuales ha existido falta de transparencia, "la gracia es que no suceda que se realiza bajo esquemas que permiten la corrupción, como el Tren Maya que no transparenta cuentas".

Destacó que a diferencia de otras obras de construcción como pueden ser los puentes, los precios varían y no se puede conocer la inversión a menos que se solicite información, sin embargo en el caso de la vivienda, ya se tienen bien sabidos los costos deconstrucción y de tierra, por lo que sería fácil identificar si se incurre en actos de corrupción, por ejemplo al momento de ofertarla a un precio más bajo del real, "aquí no hay posibilidad de especular".

Pérez Herrera señaló que en lo que pudiera contribuir el Infonavit, es en abaratar los costos para que los constructores puedan desarrollar vivienda económica, que es donde se encuentra el déficit, y esto lo puede hacer a través de un plan que la propia CMIC presentó al director nacional del Instituto.

Dicho plan incluye temas como la compra consolidada de materiales, contratación de especialistas y que el Infonavit sea aval para la adquisición de tierra, de esta manera se podría construir vivienda de interés social para los trabajadores que más lo necesitan.

Finalmente, señaló que si bien el objetivo de construir un millón de viviendas al año es muy ambicioso, no es suficiente para cubrir el déficit que se tiene en el país, además de que es difícil que el gobierno federal tenga la capacidad para concretarlo.