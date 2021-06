Ejecutivo debe presentar ternas nuevas, no repetirlas ante el Congreso: Bety Benavente

La presidenta de la Comisión de Gobernación diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez señaló que a través de una iniciativa constitucional que se encuentra en análisis, se obligará al titular del Poder Ejecutivo a presentar nuevas ternas para magistrados cuando las primera no hayan sido aprobadas por el Pleno.

Afirmó que se especificará el significativo de nueva terna, es decir, cuando el pleno no acepte la que envió el Ejecutivo, no bastará con que sustituya un perfil no aceptado sino que debería enviar una totalmente nueva, con tres propuestas distintas a la original y de esta manera, los legisladores podrán tomar una decisión.

La diputada dijo que en el caso de una magistratura pendiente de designar para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), se envió la misma terna que había sido rechazada y deberá cumplir todo el proceso legislativo correspondiente, para llegar a un nuevo dictamen que será sometido a consideración del pleno.

En el caso de que nuevamente sea rechazada la terna, entonces el Ejecutivo podrá hacer uso de su facultad de hacer una designación directa, situación en la que ya no estaría involucrado el Congreso del Estado y toda la responsabilidad de la decisión recaería en aquél Poder, “pero hay que esperar a ver qué pasa”.

Benavente Rodríguez manifestó que es muy importante que se establezca en la ley con mucha claridad que deberá ser una nueva terna, es decir, no se podrá sustituir solamente a alguno de los integrantes de la propuesta original sino a los tres, para que las y los diputados puedan elegir a quien ocupará el cargo vacante.