Egresados de la Universidad Potosina exigen la entrega de sus títulos universitarios

Un grupo estudiantes y ex alumnos de la Universidad Potosina (UP), realizaron un cierre momentáneo de la circulación de la Avenida Constitución frente a la institución universitaria, en demanda de la entrega de sus calificaciones y algunos sus respectivos títulos de profesionistas luego de que ya culminaron sus carreras.

Gerardo Dávila, ex alumno que fue expulsado recientemente, señaló que el rector José Arturo Segoviano García, manifestó lo separó de sus estudios luego de que lo vinculó a supuestos actos de inconformidad en contra de la institución, pero jamás le fueron entregados sus respectivos documentos y constancia de haber estado en la institución.

Otros, refirieron que no les han sido entregados sus títulos o alguna constancia de haber culminado sus respectivas carreras profesionales, un vez que ya cumplieron con todos los requisitos, incluso hay quienes desde el año 2016 egresaron y aún no cuentan con su título Profesional.

A dar cuenta de lo anterior, han acudido a la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado y les dijeron que la UP, no ha realizado los pagos correspondientes; es así que los inconformes obstruyeron la circulación solo por unos minutos para después caminar pacíficamente por la Alameda Juan Sarabia finalizando frente a las instalaciones de su escuela en espera de ser atendidos lo cual no sucedió pues nadie los atendió por parte de la institución.

No pararán hasta tener sus documentos ya que ellos si le cumplieron a su universidad y el rector no lo ha hecho, por ello acudirán a las autoridades correspondientes para que tome cartas en el asunto y evitar que más jóvenes potosinos sigan siendo engañados.