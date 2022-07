Egresados de la Tangamanga llevan 4 años esperando por su titulo; hasta tienen grupo

A otros que no se les han entregado su título profesional universitario son a los egresados de la Universidad Tangamanga de San Luis Potosí, según reportan a través de grupos de Facebook donde relatan qué habiendo pasado el grado desde hace 4 años esperan su documentación oficial.

Son varios los que están reportando que en esa institución educativa de carácter superior no les dan información sobre el motivo por el que no les han entregado sus documentos, aún y cuando ya salieron de la institución hace varios años.

Entre los bichos que reportan destaca "vamos para cuatro años que estamos marcando con directivos de la universidad campus industrias pero nadie nos da una sola respuesta y se echan la bolita entre profesionales, ya estamos desesperados".

Se indica que por no contar con el título profesional muchos de Los afectados no han podido conseguir trabajo, pues el título profesional es uno de los requisitos que les exigen para obtener un espacio laboral, al no tenerlo les niegan la oportunidad.

"La universidad fue muy buena para cobrarnos todas las colegiaturas y los derechos para realizar la titulación, sin embargo ahorita no nos quieren dar la cara, tampoco quieren solucionar este problema que nos tiene sin poder conseguir un solo trabajo".

Indican que han llamado a la secretaría de educación del gobierno del Estado para que intervenga en esta situación y genere una solución, al igual se han acercado con los directivos de la institución educativa, sin embargo les piden esperar un mes, y luego otro mes más, hasta llegar a 4 años.

"Estamos marcando con directivos de la universidad campus Industrias, pero nadie nos da una respuesta. Ahorita ya están abiertas las inscripciones pero no es bueno inscribirse", según reportan los afectados de la carrera de ingeniería en mecatrónica quiénes aseguran no pueden encontrar trabajo porque no cuentan con ese documento.

