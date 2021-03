Efectos psico-emocionales a causa de la pandemia pueden ser tratados: especialista

Si bien hay menores que pueden tener efectos psico-emocionales a causa de la pandemia, no es una situación generalizada, y pueden recibir psicoterapia para ser tratados, indicó Sergio Galán Cuevas, especialista en Psicología en Atención Primaria a la Salud.

Luego de que padres y madres de familia piden el regreso a clases presenciales al argumentar daños emocionales en sus hijos por el confinamiento, Galán Cuevas indicó que la pandemia "nos ha afectado a todos", no solamente a los niños.

Mencionó que quizá los menores pueden tener menor probabilidad de infectarse, pues la mayoría de los casos mortales ocurren en adultos mayores, "podríamos decir que los niños en las escuelas tienen bajo riesgo, no así los maestros, sobre todo los que ya tienen más de 60 años, en realidad quien nos debería preocupar son los maestros".

A ello sumó la posibilidad de que los niños y niñas lleven el virus a casa y se produzcan contagios en la familia, por lo que destacó que de acuerdo a especialistas en salud, sería hasta que el 80% de la población esté vacunada, cuando disminuya la mortalidad a causa de Covid-19, "podríamos estar infectados, pero no morir".

Respecto a las afectaciones psicológicas que puede generar el confinamiento o la pandemia en sí, señaló que no todas las personas tienen efectos negativos, pues cada quien cuenta con distintas herramientas para hacerle frente, "todos los potosinos hemos sido afectados por la pandemia pero no de la misma manera, en algunas familias ha habido fallecimientos, inclusive varios, y en otras no".

En ese sentido, Galán Cuevas manifestó que no todas las personas, ni todos los niños, van a requerir atención psicológica, pero para quien lo requiera, existen servicios en diferentes instituciones para otorgar psicoterapia para disminuir los efectos del estrés, la depresión o la ansiedad generados por el confinamiento.