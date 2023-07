Eduquemos en el amor desde el seno familiar: Arzobispo de SLP

Cuidemos a nuestros niños, velemos por su inocencia, no les ofrezcamos un ambiente de violencia e inseguridad, sino de amor, de perdón, de unidad, de paz, de comprensión, de valores humanos y cristianos, dijo Mons. Cavazos Arizpe

“La violencia está en la medida en que cada uno de nosotros le permita crecer y dejar habitar en nuestro corazón. Cuando en las familias o en alguna persona independientemente incluso de que hayamos sufrido algún tipo de violencia, Cristo nos dice en el Evangelio que perdonemos al enemigo, a quien nos ofende, nos deja el Evangelio de amor, del perdón y de la paz de forma más que clara”.

“Debemos estar conscientes que mientras no eduquemos a nuestros niños, jóvenes, adolescentes y nosotros mismos no estemos formados y forjados en valores humanos y cristianos, no podremos evitar la violencia, la cual comienza en casa, inicia en el seno familiar, eso lo debemos tener muy presente, para que nos preocupemos más en cuidar a nuestra propia familia”.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

“Cuidemos a nuestros niños, velemos por su inocencia, no les ofrezcamos un ambiente de violencia y de inseguridad, sino de amor, de perdón, de unidad, de paz, de comprensión, de valores humanos y cristianos. Todos debemos unirnos y trabajar para que haya paz comenzando desde nuestra propia familia, donde a veces hay altercados, discusiones, conflictos o problemas de diversa índole que podemos solucionar con diálogo sensato y respetuoso”.

“El amor debe imperar en la sociedad, sino todos nos hundiremos en un profundo abismo, y es preciso y urgente recordar que todos somos pasajeros del mismo barco, o nos esmeramos en mejorar nuestro ambiente, o nos atenemos a las graves, tristes y dolorosas consecuencias, es triste decirlo, pero es un llamado urgente a trabajar por la unidad familiar”.

Así lo señaló el Arzobispo de San Luis Potosí, tras los lamentables y tristes acontecimientos ocurridos en un baile, la noche del domingo en el tradicional y mágico barrio de Tlaxcala, cuando se suscitó una balacera por parte de civiles armados dentro de un predio, en el que hubo muertos y varios heridos, y en el que incluso hubo menores de edad presentes.

Hemos constatado innumerables conversiones de pecadores y alejados de Dios con la devoción a la Virgen de San Juan de los Lagos; sus milagros son incontables, dijo el líder espiritual

El jerarca católico dijo que sigamos insistiendo a la Virgen de San Juan para que nos conceda la lluvia necesaria a nuestros campos y cultivos, y pedir con fervor su intercesión para que Dios nos conceda Vocacionales a la vida Sacerdotal, Consagrada y Laical y sobre todo para que bendiga a nuestras familias y las fortalezca en la fe bien vivida.

“Pidamos a la Virgen-Madre que nos envíe la inquietud vocacional a tantas muchachas y muchachos ya sea para la Vida Sacerdotal o Consagrada, y que nuestros jóvenes no se pierdan en los vicios”.

“Y ahora que ya comenzamos a trabajar en la elaboración de nuestro V Plan Diocesano de Pastoral con ayuda de Sacerdotes y Seglares comprometidos, que Dios y su Madres Santísima nos guíen para saber llevar el Evangelio a las personas alejadas, apartadas de Dios y de la Iglesia”.

“Pedimos la intercesión y bendición de la Madre de Dios, para que abogue por nosotros, a Ella, a Quien veneramos, porque al que adoramos es a Dios omnipotente, Trino y Uno. Hay que saber muy bien la diferencia”. Dijo el jerarca católico.

“El venerar a la Virgen implica la imitación de sus virtudes, para que nos quede muy claro que si amamos y la veneramos, eso nos compromete a seguir sus enseñanzas y a vivir como Ella vivió, que es prototipo a seguir por su vida ejemplar de amor a Dios, discípula y misionera de Su Hijo Jesús”.

“Estoy verdaderamente impresionado el ver a tantos fieles venerar a la excelsa Madre de Dios en esta advocación de San Juan de los Lagos, que tiene una relación muy especial porque la familia de cirqueros a quienes la Virgen les hizo el milagro de que su hija viviera, a pesar del fatal y mortal accidente en el que perdiera la vida al hacer un acto circense y muriera, sin embargo les escuchó sus súplicas y se las devolvió con vida a sus padres. De aquí surgió la devoción”.

“Es así como a partir de ese gran milagro, hemos constatado innumerables conversiones de pecadores y alejados de Dios con la devoción a la Virgen de San Juan de los Lagos; sus milagros son incontables, dijo el líder espiritual”.

“Ella es acompañante en el camino hacia Cristo, es una compañera de camino que Dios nos ha querido dejar en el persona de San Juan Evangelista”.