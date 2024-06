Edmundo Torrescano renuncia al PRI… que ya tramitaba su expulsión

El diputado Edmundo Torrescano Medina renunció a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusando a los dirigentes de vendepatrias, profesionales de la derrota, sepultureros y traidores.

En conferencia de prensa, dio a conocer que minutos antes fue notificado de un proceso de expulsión en su contra, como una venganza porque hace un año “fui la única voz que se opuso a la imposición de quienes hoy dirigen el partido, que solo consiguieron dos cosas, llevarlo al peor descalabro de su historia e imponerse en las primeras posiciones plurinominales”.

Se refiere a que buscó competir por la presidencia del Comité Estatal contra la actual dirigente Sara Rocha Medina, quien junto con la secretaria general Frinné Azuara, lograron las posiciones uno y dos de la lista de diputaciones plurinominales.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

“No les daré el gusto de consumar esa absurda y cobarde expulsión. Con convicción y firmeza comparto que he presentado mi renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Renuncio al PRI, pero nunca a mis convicciones nacionalistas, liberales y demócratas, esas que ya no caben ni se practican en el partido capturado por sus verdugos. Sigo creyendo que la democracia es la mejor forma de gobierno”.

Torrescano Medina fue secretario particular del gobernador Juan Manuel Carreras López y ha tenido varios cargos como asesor político y encargos priístas.

“Fui militante del PRI aún antes de nacer. Mi familia fue militante del PRI y asumimos los costos y sacrificios de serlo. En el PRI desarrollé mi carrera profesional y política. En el PRI formé muchos amigos que tal vez son los mejores de mi vida. En el PRI logramos victorias inolvidables y en el PRI lloramos derrotas que dolieron mucho. Sin el PRI no se explica mi vida, mi vida no se entendería sin el PRI”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Denunció que “hoy el PRI está secuestrado por una camarilla que colabora en la destrucción de México y de San Luis Potosí. Profesionales de la derrota son quienes buscan seguir acabando con lo poco que queda del PRI. Por supuesto que no comulgo con ese vergonzoso entendimiento de la política y claro que asumo las consecuencias de combatir esa pandilla de traidores”.

“Sin embargo, esta diligencia reitera, con su sectarismo suicida, que el PRI hoy no está para ser demócrata y con cada acto lo reiteran. No puedo seguir adelante en un partido que confunde la institucionalidad con la sumisión de incondicionales. Pedir la legalidad y respeto a los estatutos del partido es una afrenta que no me perdona esta diligencia espuria”.

“Hoy dejo de ser priista, pero ellos nunca dejarán de ser los sepultureros del PRI. La historia los juzgará no como revolucionarios, sino como los vendepatrias que son. A 15 días del peor fracaso en la historia del PRI, no han sido capaces de asumir las consecuencias de su incompetencia. Hoy siguen buscando culpables y regocijándose la desventura del aliado, antes que reconocer la humillación que les hizo el adversario”.

Edmundo Torrescano señaló que “no jugaron para ganar, jugaron para simular, para mantener su posición de privilegios, pues ninguno de los integrantes del Comité Estatal o Nacional se atrevió a participar en situación de riesgo. Abandonaron a los candidatos a su suerte, tratándolos como empleados y no como militantes”.