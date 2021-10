Economía en comercios sigue mermada: Reyes Sías

Aunque muchos negocios se han ido a la quiebra, también se han aperturado otros, por lo que la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) ha mantenido la misma cantidad de afiliaciones en el estado, indicó Armando Reyes Sías, presidente local del organismo.

Reyes Sías señaló que el cambio de semáforo de riesgo, no ha representado una variación para las tienditas, pues la economía sigue mermada, "la gente sale, pero no compra, los negocios están solos".

Manifestó que muchos negocios han ido a la quiebra debido a la situación económica que ha dejado la pandemia, además de que algunos propietarios de negocios han fallecido, están enfermos o tienen temor de abrir.

Indicó que en la Cámara no se cuenta con una cifra de cierres definitivos de negocios, pues hay casos en los que las personas sólo dejan de abrir pero no lo notifican a la Canacope, incluso no se dan de baja ante la Secretaría de Hacienda, lo cual es riesgoso ya que la dependencia les sigue cargando impuestos que después son impagables.

Por el contrario, también se han dado aperturas de tienditas, pues explicó que muchas veces, cuando una familia pasa por una mala situación, utiliza sus ahorros para emprender un negocio.

Reyes Sías indicó que esta situación ha llevado a que la Canacope se mantenga entre 9 mil y 10 mil afiliados en 27 municipios del estado, cifra igual a lo que se manejaba antes de la pandemia.