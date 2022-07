Economía de familias potosinas no alcanza para pagar universidad privada

La economía que vive actualmente el país, complica que las y los jóvenes que buscan ingresar a una carrera, puedan acceder a una universidad privada, debido a que muchas familias no pueden costear el pago de las mensualidades y la inscripción, por lo que consideran necesario, que se abran más espacios en instituciones publicas

Las universidades privadas no son para todos los bolsillos

Para Ana Barroso, el acceso a la educación debe ser general, por lo que el gobierno debe crear más opciones en cuanto a escuelas públicas, porque hay muchos jóvenes, que no pueden pagar una institución privada y eso es un obstáculo para su desarrollo.

En tanto Rosaura reconoce que es difícil solventar el pago de una universidad privada, ya que no solo se trata de pagar la inscripción y las mensualidades, sino que hay otros gastos, como los libros, el material que se utiliza, el transporte y la alimentación, lo que tiene un impacto directo en la economía familiar.

Las universidades privadas cobran caro y no podemos solventar ese pago, afecta la economía familiar y además, depende de hasta el número de hijos que se tenga

En el caso de Armando, cuyo familiar hizo trámite para entrar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, indicó que investigaron otras opciones de universidades en el ámbito privado, encontrando que la más barata tiene un costo de 7 mil pesos la mensualidad y 12 mil de inscripción, lo que la hace poco viable

Ya investigamos otras opciones, la mensualidad e inscripción es algo pesado costearla, nos resulta difícil pagar

En tanto Kevin Antúnez, dijo que las universidades prestigiosas sacan fichas limitadas y quienes no logra ingresar, requieren de otras opciones para seguir estudiando, las cuales pueden ser escuelas privadas, sin embargo, es necesario que se investigue bien, para no caer en escuelas denominadas “patito”, que no cuentan con los registros ante la SEP.

Finalmente Martha Elena Galindo dijo que son necesarios más espacios, porque las escuelas de gobierno están saturadas y las universidades privadas no se pueden pagar

Esta canijo pagar particular, es necesario que se abran más espacios, si, es a ley, porque el joven necesita más oportunidades, el darles educación, evitará por ejemplo tanta violencia que se vive en el país