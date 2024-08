Ecología Municipal soledense clausura establecimientos por falta de permisos y condiciones insalubres

La Dirección de Ecología Municipal, bajo la dirección de Teresa Zúñiga Maldonado, ha intensificado las acciones de inspección y clausura de establecimientos que no cumplen con los permisos necesarios y las medidas de seguridad pertinentes en el municipio. Recientemente, se procedió a la clausura de un espacio en la calle Negrete, donde se mantenían alrededor de 50 cerdos en condiciones insalubres y sin los permisos correspondientes.

Zúñiga Maldonado informó que el lugar clausurado no contaba con las medidas adecuadas de limpieza ni con la autorización para comercializar animales. "Se tuvo que clausurar este lugar porque no cumple con las medidas necesarias, no tiene permisos y comercializan animales sin ninguna regulación", afirmó la titular de Ecología Municipal. Además, destacó la importancia de garantizar que estos establecimientos operen dentro de un marco legal que asegure tanto la salud pública como el bienestar de los animales.

En cuanto al destino de los animales que se encontraban en este espacio, la funcionaria explicó que, tras la clausura, se otorga un tiempo limitado a los propietarios para retirar los animales del lugar. "No se les permite seguir operando, pero se les da un plazo para que saquen a los animales", detalló.

La Dirección de Ecología Municipal ha detectado y clausurado dos establecimientos en condiciones similares durante las recientes inspecciones en Soledad de Graciano Sánchez. Además, Zúñiga Maldonado mencionó que el equipo de inspección ha atendido denuncias ciudadanas que han sido clave para identificar estos sitios clandestinos. Un ejemplo es un establecimiento en el Jardín de la Silla, que fue clausurado por la mala disposición de residuos y la contaminación ambiental que generaba.

El municipio continuará con las inspecciones para asegurar que todos los establecimientos cumplan con las normativas ambientales y de seguridad. "Hemos hablado varias veces con los dueños de estos lugares, pero cuando no se acatan las indicaciones, no queda más opción que proceder con la clausura", concluyó Zúñiga Maldonado.

