Durante 'Fase 3', multas y cierres a establecimientos no esenciales: COEPRIS

Los establecimientos no esenciales no deben estar funcionando, se hará una acción específica de sanción o cierre porque no se dará un margen para que se siga propagación de este virus”, es lo que refirió el comisionado Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, Carlos Alberto Aguilar Acosta.

Lo anterior porque se sigue observando empresarios que no respetan la normatividad en relación a dejar de operar sus giros no esenciales, es por eso que inicia con un operativo de verificación para determinar que todos los establecimientos que no deban estar abiertos se encuentren cerrados y en el caso de detectar algunos abiertos se les podría multar o clausurar de forma temporal.

Adicionalmente a este operativo habrá una serie de actividades encaminadas al estricto cumplimiento de las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia y donde no puedan cumplir con las determinaciones del sector salud, se tomaran las medidas sanitarias pertinentes.

Aunque no refirió si ha multado a alguien por esta situación, sí se indicó que al entrar a la fase III estamos en una condición más difícil de contagio, por lo que se tiene que insistir en este tema por el bien de la ciudadanía en general.

Los establecimientos que no tengan una actividad esencial no podrán seguir operando y para ello se tomaran las medidas pertinentes, puesto que es importante parara la cadena de contagios originada por el coronavirus.

Durante todo el periodo de aislamiento se mantendrán una constante vigilancia para que se respeten las medidas dictadas por las autoridades sanitarias y con ello disminuir la posibilidad de contagios exponenciales de Covid-19.