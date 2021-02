Dulcerías reportan caída del 50% por ciento en sus ventas

Durante esta pandemia las ventas en las dulcerías tradicionales del Centro Histórico han caído hasta un 50 por ciento, principalmente porque las escuelas permanecen cerradas, y ahora ni las levantadas del Niño Dios les ayudaron, porque mucha gente ahorita no está haciendo celebraciones grandes, por temor al Covid-19.

En entrevista la Margarita González Araujo, comerciante del sector dulcero, señaló que por lo general la temporada de decembrina y el Día de la Candelaria eran buenas fechas para ellos, porque la gente invitaba a familiares y vecinos a las tradicionales acostadas y levantadas, y eso generaba mucha demanda en los dulces y vestiditos para el Niño Dios.

“Las levantadas ahora sólo fueron entre pura familia de la misma casa, entonces la gente sólo venía a buscar los vestiditos para el Niño Dios, dulces ya no porque no hay fiestas y no hay a quien repartir esos dulces”, expresó,

Aunado a esto, la restricción de horario implementada por el semáforo rojo en la entidad ha sido otro golpe duro para este tipo de negocios, pues la gente acudía más por la tarde a comprar al Centro, y ahora a muchos no les alcanza a llegar antes de las 18:00 horas a buscar lo que necesitan.

“Ahorita ya se viene el 14 de Febrero y la venta sigue baja, porque mucha gente después de su trabajo venía a buscar dulces o arreglos para regalar, pero ahorita ¿cómo van a venir? si cerramos temprano, salen de trabajar y se van directo a sus casas, y eso nos va a afectar ahorita”, agregó.