Dra Mónica se queda en la cárcel; la vinculan a proceso

Vinculan a proceso a la excandidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, Doctora Mónica N por los delitos de fraude, asociación delictuosa y abuso de las funciones públicas en perjuicio del erario cuando se desempeñó como secretaria de Salud en la pasada administración estatal en un quebranto de 22 millones de pesos por la compra simulada de mezcla química para combatir el dengue.

Y es que el nuevo gobierno detectó que la doctora Mónica N ordenó la compra de sustancia para nebulización a ultra bajo volumen para el rociado o tratamiento espacial contra el mosquito transmisor del dengue sin embargo el producto nunca llegó pero sí se hizo la transferencia del recurso al proveedor, que también fue detenido, y quien emitió la factura de la supuesta adquisición para cumplir con los lineamientos oficiales de compra para posteriormente blanquear el dinero y regresarlo.

Además se estableció que se desvió recurso destinado para atender la contingencia por el Covid-19, aunque esto forma parte de la causa penal que se le sigue y que será abordado en la siguiente etapa, pero no fue presentado en la audiencia inicial.

En el proceso se identificó como abogado defensor de la Doctora Mónica N al maestro en Derecho, Alberto Díaz Mendieta, con cédula profesional 5442612 quien en 2017 encabezó la defensa de Victor Manuel Félix Beltrán, alias “El Vic”, presunto operador financiero de los hijos del Chapo Guzmán.

En conferencia de prensa el titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras dijo que la pena que podría alcanzar la excandidata de Morena a la Gubernatura podría llegar a 27 años de prisión.

Audiencia inicial. Vinculada a Proceso

La audiencia inicial de la exsecretaria de Salud de San Luis Potosí comenzó a las 11:30 horas de este miércoles en una de las salas del Centro de Justicia Penal adjunto al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, junto a las otras tres personas imputadas, entre las que se incluyen el proveedor con quien trianguló los recursos y una de sus colaboradoras.

Llegaron con la ropa asignada para las personas privadas de su libertad en pantalón color caqui y playeras tipo polo de color blanco.

La Doctora Mónica N llevaba puesta una blusa color azul claro con una sonda quirúrgica en el torso y que sostiene con sus manos, como evidencia de la cirugía ambulatoria que se le practicó el pasado fin de semana.

La exfuncionaria lució cansada, demacrada, desaliñada y seria en todo momento, fue asistida por una tercera persona para ponerse de pie.

La causa penal es la 211/2022 y se establecen como afectados y demandantes la sociedad de San Luis Potosí y el erario público representado por el doctor Daniel Acosta Díaz de Léon, director de los Servicios de Salud.

La audiencia se suspendió en varias ocasiones; en una de ellos debido a que la Doctor Mónica N se sintió mal por lo que en una sala contigua del Centro de Justicia Penal recibió los primeros auxilios.

En los alegatos, los abogados defensores, en total seis para los cuatros detenidos, solicitaron definir la situación legal de la ex funcionaria, pero sólo uno ampliar el término a 144 horas para resolver que se cumpliría el lunes 18 de abril.

Más delitos

Mónica "N" se desempeñó como titular de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí del 25 de septiembre de 2015 al 18 de enero de 2021 en un gobierno de extracción priísta pero sorpresivamente fue electa candidata a la gubernatura del Estado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y contendió en la elección de 2021.

El secretario de Salud del nuevo gobierno, Daniel Acosta Díaz de León denunció públicamente el 29 de octubre de 2021 que en el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" localizaron diez tambos con medicinas caducas con un valor de 11 millones de pesos y 40 toneladas de medicamentos apócrifos.

Se confirmó que encontraron en un almacén toneladas de medicinas caducas y medicina falsa contra el cáncer, similar a lo ocurrido en el gobierno de Veracruz que encabezó Cesar Duarte dónde se le acusó de suministrar aguas destilada como quimioterapias a niños con cáncer.

A raíz de la detención de la ex funcionaria, el actual secretario de Salud del Gobierno de San Luis Potosí, Daniel Acosta Díaz de León, ha guardado silencio y no ha hecho ningún pronunciamiento oficial.

El fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, dijo que se harán más imputaciones contra la ex funcionaria por compras simuladas y desvío de recursos. Afirmó que la Doctora Mónica N recientemente fue sometida a una cirugía, aunque no aclaró de qué tipo pero expuso que no se encuentra en riesgo su vida y que constantemente se vigila su estado de salud.

Abundó que durante su aprehensión la ex funcionaria estatal opuso resistencia e inclusive forcejeó con los elementos de la Policía Investigadora.

La ex candidata de Morena al gobierno del Estado de San Luis Potosí y ex secretaria de Salud, Mónica “N”, fue detenida alrededor de las 12:30 horas del martes 12 de abril en el Estado de México.

