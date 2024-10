Dos planillas se disputan la dirigencia de la Sección 52 del SNTE

Este próximo 24 de octubre se desarrollarán elecciones en la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en donde podrán participar alrededor de 7 mil miembros activos y jubilados que sean adheridos al organismo gremial, hay dos planillas que se disputan la titularidad de este sector, la naranja que encabeza Brenda Josefina Rivera Oliva y la blanca que liderea Elizabeth Bibiana Guerrero Milán.

Ambas planillas han dado mucho de qué hablar durante esta última semana porque en el caso de la Color naranja se ha dicho está siendo presuntamente impulsada por los responsables de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, y en el caso blanca por los titulares de los del Servicio Educativo Estatal Regular, SEER. Dependencias que comúnmente se encuentran en disputa por temas político electorales.

La sección 52 del SNTE es una Organización Sindical a nivel nacional, que surge por acuerdo del Congreso Nacional de Trabajadores de la Educación celebrado en diciembre de 1943, cuya misión es el estudio, defensa y mejoramiento de sus intereses comunes. La agrupación de trabajadores, decide adoptar el nombre de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pudiendo utilizar las siglas S.N.T.E. de manera indistinta.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación lo integran trabajadores de base, permanentes, interinos y transitorios al servicio de la educación, dependientes de la Secretaría de Educación Pública, de los gobiernos de los estados, de los municipios, de empresas del sector privado, de los organismos descentralizados y desconcentrados, así como los jubilados y pensionados del servicio educativo de las entidades citadas.

La Organización Sindical cuenta con registro definitivo otorgado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje bajo el número R.S. 43/44; así como el otorgado por los Tribunales Laborales de las entidades federativas que conceden al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato la titularidad de la relación colectiva de trabajo.

Maestros de la sección que prefieren guardar el anonimato mencionan que el futuro de este organismo parece sombrío y muchos de sus agremiados parecen haber olvidado la historia con la planilla naranja, porque presuntamente toda la familia de Brenda Rivera Oliva, inspectora de secundarias del SEER trabaja en el sector educativo y es amiga de Nadya Edith Rangel Zavala, quien ha sido siempre asesora política del actual dirigente Martín Rodríguez Ramírez.

A Nadya Edith Rangel la retiró del cargo de directora de la Normal del Estado, el propio gobernador supuestamente por haber ejercido violencia laboral sobre los compañeros y favorecer a varios de sus allegados, como Gustavo Alejandro Sánchez Guerrero, el actual representante sindical de la delegación DII-3 del BECENE. A pesar de las críticas, Sánchez Guerrero sigue siendo propuesto para continuar en ese cargo en la nueva planilla naranja “Base magisterial”.

Se comenta que el actual líder sindical de la sección, Martín Rodríguez, supuestamente ha favorecido a familiares y amigos con horas laborales en el BECENE. Además, no organizó el tradicional desayuno que el sindicato ofrecía al personal del BECENE con motivo de su aniversario y nunca realizó reuniones informativas ni acercamientos con la base sindical, lo que no les gustó a los docentes. Por si fuera poco, abandonó a los jubilados y no hizo ningún esfuerzo por preservar los logros que beneficiaban a los agremiados. Quienes hoy respaldan a la “planilla naranja” parecen necesitar una lección de historia.

También apuntan que detrás de esta planilla se encuentra la familia que siempre ha estado al frente del organismo sindical, los Turrubiartes.

En el caso de la planilla blanca se menciona también que dentro de esta están inmiscuidos los perfiles que siempre han estado sirviéndose de ese gremio como Mauricio Leyva, así mismo se indica que detrás de esta planilla están los ex secretarios generales de la sección 52 a quienes califican de resentidos como Antonio Arguello, Arnulfo Hernández. En este caso se menciona que muchos de ellos se encuentran inconformes con Martín Rodríguez, porque supuestamente nunca se dejó mandar por ellos y les cambió la jugada política que ellos tenían en mente para las operaciones políticas con que comúnmente comulgan.

En esta planilla también se dice que es impulsada por la ex directora general del SEER, Griselda Álvarez, y ex funcionarios que fueron despedidos en esta administración estatal, también molestos porque no les dieron trabajo en el área educativa.

Para muchos maestros, estar comisionados en la sección 52 del SNTE representa una gran ventaja, ya que les permite evitar estar frente a grupo y no cumplir con una jornada completa, por eso en estos momentos se disputan la titularidad del sindicato. Además, ven en esto, un trampolín para aspirar a cargos como convertirse en diputado local, una meta que muchos de ellos persiguen y que hasta ahora no se les ha cumplido.