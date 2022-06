Dos kilómetros del acueducto El Realito deben reponerse…o tal vez toda la tubería: CNA

La tubería del acueducto de la presa El Realito, tiene mala calidad incluso de fabricación porque hay daños en tramos sin usarse, por lo que es posible que no solamente se deban reponer dos kilómetros, como se dice tal vez por cuestiones financieras, sino todo, dijo el delegado de la Comisión Nacional del Agua (CNA) Joel Félix Díaz.

Fue la CNA en Marzo de 2021 quien detectó el problema que generó deficiencias y rupturas, ya que en una visita observó y documentó que era la tubería la que estaba fallando, “hubo otras opiniones en el sentido de que eran los accesorios y la empresa hizo el cambio, esperamos que funcionen y se reduzcan las fugas”.

“Tenemos las evidencias que obtuvimos físicamente en imágenes y videos sobre qué sucede y sabemos que no va a resolverse el problema con accesorios, hay desgaste prematuro de la tubería que tiene apenas seis años funcionando, al contacto con el agua se desgastó, observamos grietas longitudinales y transversales, incluso en tubería nueva sin usar, quiere decir que viene defectuosa desde fábrica”.

El funcionario federal dijo que “hay que darles el beneficio de la duda de que son dos kilómetros donde está el problema de gravedad, pero tendrían que hacerse sondeos, excavaciones donde haya las mismas condiciones, puntos donde no se protegió la tubería con un colchón, plantillas, acostillados y material inerte como marcan las especificaciones para estos proyectos, donde hay muchas piedras por la excavación”.

Félix Díaz aclaró que la CNA no está involucrada al 100 por ciento en este tema, pues solo participó en la ejecución de la obra con una inversión de 628 millones de pesos en la zona de almacenamiento, pero en el acueducto ya no porque no tuvo conexión con empresas para la licitación, ejecución, supervisión y recepción, la puesta en marcha de ella que se asignó a una privada y es la que está con la responsabilidad directa y tiene el trato legal y jurídico con la Comisión Estatal del Agua.

