Dos fallecidos y tres hospitalizadas por intoxicación con alimentos en Matlapa

El Centro de Salud de Matlapa dio a conocer que se brindó apoyo a 13 personas que resultaron intoxicadas por presunto consumo de alimentos en mal estado en una fiesta en la localidad de Papatla Cuayo del Municipio de Matlapa. De las cuales, ocho personas se encuentran en sus domicilios con tratamiento ambulatorio, tres más se encuentran hospitalizadas en el municipio de Axtla de Terrazas y dos personas fallecieron.

Los hechos ocurrieron la madrugada del miércoles 19 de julio, según informó la jefa de la Jurisdicción Sanitaria N° VI, Flor Mireles, quien explicó que acudieron cinco personas de la localidad antes mencionada en donde se canalizó a una mujer y a una niña al Hospital del IMSS de Axtla de Terrazas debido a una infección diarreica aguda y posteriormente, el jueves 20 se ingresó a un niño de cinco años. Posteriormente un hombre adulto se presentó con malestares y fue enviado a su domicilio con tratamiento ambulatorio.

Las personas fallecidas son un hombre de 30 años que llegó sin signos vitales y una joven de 14 años.

Según los datos que aportaron las personas atendidas, prevenían todos de la misma localidad y refirieron haber consumido los mismo alimentos en una fiesta el martes 18 de julio; por lo que personal de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria No. VI acudieron a la localidad en donde detectaron que fueron un total de 17 personas expuestas a los mismos alimentos.

Se pidió a las personas expuestas que acudieran al Centro de Salud para recibir apoyo y atención debido a lo ocurrido, por lo que se inició la valoración de pacientes.

Tras estos hechos, comenzaron a circular audios de whatsapp con mensajes de pánico, advirtiendo que hay pollo en mal estado a la venta, debido a que fue uno de los alimentos que se consumieron en el evento, sin embargo no se ha determinado cuál alimento es que que provocó la intoxicación; no obstante, el Sector Salud recomendó a la población de esta localidad no caer en este tipo de desinformación.

Los Servicios de Salud reiteraron el llamado a la población a extremar cuidados con el manejo de alimentos en esta temporada de calor, almacenarlos después de cocinarlos, hervir los alimentos que estuvieron en refrigeración antes de consumirlos, así como consumir alimentos que estén cocidos y calientes al momento de servirse; y evitar pescados, mariscos y en general alimentos crudos o preparados en la calle, ya que con el calor pueden descomponerse rápidamente, y lavarse las manos antes de preparar los alimentos y consumirlos y después de ir al baño.