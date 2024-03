Dos años de protestas sin respuesta por extracción ilegal de agua en Peotillos (video)

Cansados de no tener una solución concreta, habitantes de la comunidad de Peotillos, Villa Hidalgo, bloquearon la avenida Himno Nacional en la Capital potosina para demandar respuesta de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Hace poco más de dos años, habitantes de Peotillos comenzaron a denunciar la extracción ilegal de agua en esta comunidad, donde particulares comenzaron a perforar pozos sin permiso del ejido; a raíz de las primeras denuncias encontraron que tampoco cuentan con permiso de la Conagua, la dependencia hizo algunas clausuras que al poco tiempo los sellos fueron violados, entonces los quejosos formalizaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado y de la República por el “robo” de agua.

Al respecto, habitantes encabezados por el profesor jubilado Emeterio Torres Álvarez, reprocharon que hace poco finalmente hubo una actuación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), realizó un cateo en la propiedad de uno de los acusados, “dijo que no tenía pozo, pero sí”, entonces fue detenido, sin embargo tuvo que ser liberado debido a que la Conagua no ha aportado los expedientes necesarios para demostrar que esta persona y las otras acusadas, no cuentan con permiso para la explotación de agua.

Además acusaron que al solicitar dicha información a la Conagua, ésta les entregó documentos falsos, por ejemplo mostraron una carta que fue fechada como emitida en 2023, por lo que no funciona como prueba, “es una burla, suponemos que están encubriendo a alguien, hay mucho dinero de por medio para que no den resoluciones”.

Los pobladores han hecho que avancen las investigaciones a base de protestas en estos dos años, y aunque cada traslado les implica pérdida de tiempo y dinero, les preocupa quedarse por completo sin agua potable, pues ya comenzaron a sufrir escasez, por lo que advirtieron que sus acciones serán más radicales para evitar lo que consideran una burla por parte de las autoridades al no darles respuesta concreta y definitiva a este problema, es por ello que esta vez decidieron bloquear la avenida Himno Nacional en ambos sentidos frente a la Conagua hasta ser atendidos por el director local de la dependencia.