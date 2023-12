¿Dónde puedo vacunarme contra la influenza en SLP y Soledad?

Han aplicado 474 mil 411 dosis de vacuna contra Influenza a personas de grupos de riesgo, lo que significa un avance del 54.5 por ciento, la meta total en el Estado es aplicar 869 mil 634 dosis, según explica Esmeralda Vanegas Santana, Jefa del Departamento de Vacunología de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

Tanto en la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, han aplicado esa totalidad de vacunas a la comunidad vulnerable que son los niños, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y con enfermedades crónico degenerativas.

La influenza, es una infección viral que ataca el sistema respiratorio y que aunque en la mayoría de las personas que se contagian, desaparece por sí sola, puede en algunos casos, haber complicaciones en las que el paciente puede requerir hospitalización y aún se siguen presentando muertes por esta causa, y la vacuna es la mejor defensa contra la enfermedad.

Debe trabajarse desde el hogar con hábitos personales y de higiene, a través del lavado frecuente de manos con agua y jabón, no tocarse ojos, nariz ni boca con las manos sucias; mantener la casa ventilada y permitir la entrada del sol; limpiar superficies y objetos de uso común (cubiertas de cocina y baño, manijas, barandales, teclados de computadora, juguetes). Y lavar frecuentemente ropa como: sacos, chamarras, guantes, bufandas, etc. Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire y consumir alimentos y complementos altos en vitaminas A y C.

Se sugiere que al salir de casa abrigarse bien cubriendo nariz y boca, utilizar ropa abrigadora como gorros, bufandas, guantes, abrigos, calcetines gruesos, etc. Evite saludar de mano, besos o abrazo, acudir a lugares muy concurridos y salir de casa si tiene una enfermedad respiratoria, sí presentas la enfermedad lo adecuado es estornudar, toser y escupir correctamente utilizando pañuelos desechables.

Se informó desde los Servicios Estatales de Salud, SES, que durante el periodo vacacional, estará abierto el Centro de Salud Juan H. Sánchez (Calzada de Guadalupe 530) y la Unidad de Medicina Familiar en Soledad de Graciano Sánchez (Av. Libertad No. 235), para que acudan a solicitar su biológico de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a las 15:00 horas, pero el 25 de diciembre y 1 de enero del 2024 no habrá servicio.