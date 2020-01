¿Dónde estás abuelito? Desesperada búsqueda en SLP

“Vivimos en tristeza constante, es un sentimiento en el pecho, que inquieta, que no deja respirar”, dice entre sollozos Anahi, quien revela la desesperación de su familia porque no encuentran a su abuelito Francisco Briones de 86 años de edad. Salió de su domicilio en la calle de Prolongación Moctezuma y Adolfo López Mateos en Las Terceras y no han vuelto a saber de él.

Don Pancho es una persona que combina las personalidades de antaño. Duro y tierno a la vez, padece problemas auditivos y desde el pasado jueves desapareció.

Lo extrañan sus seis hijos y más de 15 nietos. “Ya dimos parte a las autoridades y esperemos que se tengan buenos resultados”.

“Yo tengo un dolor grande en mi corazón, estamos muy preocupados, abuelito te amamos y te estamos buscando”, narró su nieta con lágrimas en el rostro.

Cualquier información se puede reportar al 44 41 20 63 03 y al 44 45 72 59 34