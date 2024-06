Docentes y alumnos de la facultad del Hábitat podrían ser sancionados: Navarro

Grupos de poder quieren entrometerse en la vida política de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, afirma el rector Alejandro Zermeño Guerra, la prueba se encuentra en que sólo tomaron una Facultad y no las 19 que fueron electas hace unos días; de esa manera justificó el ingreso de personal de la máxima casa de estudios para desarticular el movimiento de estudiantes que tenían tomadas las instalaciones debido a que no quieren a la actual directora Rosa María Reyes Moreno, de quien aseguran fue electa en medio de presuntas irregularidades.

“Estamos platicando en mesas de diálogo con los consejeros técnicos y se respetó el derecho que tienen los jóvenes a una manifestación, lo que se trató de hacer, es ver las posibilidades de que las demás comunidades de la Facultad del Hábitat que tienen clases, cursos de verano, tengan procesos de preparación para titulación, entregas de talleres, pues lo puedan hacer y que los maestros puedan trabajar pues están perdiendo también, pues muchos días de trabajo para conservar su beca como profesores de tiempo completo etcétera”.

Comentó que en ningún momento se les impidió seguir con su manifestación “nada más que también hay que recordar y encontrar que había gente externa en la universidad externa a la facultad que están tratando de meterse a desestabilizar la institución. Yo creo que eso es lo que no es correcto, que yo creo que como sociedad tenemos que buscar conservar la autonomía y esas personas sí fueron desalojadas, pero ellos tenían un grupo grande de personas, no universitarias que estaban allí, apoyando incluso ex funcionarios y demás, creo que eso es lo que no es valioso”.

Argumentó que no se trataba de un movimiento netamente estudiantil, “seguiremos en la negociación y en el diálogo para llegar a un acuerdo, pero hay intereses políticos porque están tratando de desestabilizar este proceso, ustedes se pueden dar cuenta, pues hubo 19 elecciones y solamente una es la que está incomodando a un grupo, en este caso abrió la posibilidad de remover a la directora para terminar les quiero decir que es el Consejo Directivo Universitario, CDU, quien es la máxima autoridad de la Universidad y yo no tendría ningún argumento, ni capacidades para hacer el cambio que quieren”.

En tanto, también se comunicó de manera oficial que por el uso indebido de instalaciones durante la toma de la Facultad del Hábitat de la UASLP, se gestarán posibles sanciones administrativas, pues luego de ingresar de forma pacífica para dar fe del estado de las cosas en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde se desarrolla una manifestación que implicó el arribo de personas externas a la institución que participaron en acciones ajenas a la protesta y realizaron un uso indebido de las instalaciones, la titular de la Abogacía General, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, indicó que se podrían fincar responsabilidades administrativas a los estudiantes y/o docentes que hayan intervenido.

“En el caso de la comunidad docente, el hecho de inducir, facilitar actividades para otros fines que no sean los dispuestos para los espacios universitarios, puede ser motivo de responsabilidad según el artículo 174 del Estatuto Orgánico de la Universidad y, en el caso de estudiantes, el hacer uso, introducir sustancias o realizar actividades ajenas a los espacios, con independencia de la protesta, es una causa de responsabilidad administrativa de conformidad con el artículo 176, fracción primera y segunda; es competencia del Órgano Interno de Control sustanciar esos procedimientos”, explicó la abogada de la UASLP.

Dio a conocer que, luego de los reportes realizados por el Departamento de Seguridad y Resguardo sobre el ingreso de más de 60 personas ajenas a las instalaciones de la Facultad de Hábitat y al Centro Universitario de las Artes, con motivo de la realización de curso de inducción de ingreso a la universidad, que no está permitido llevar a cabo en las aulas, se efectuó un recorrido con la presencia del Notario Público 17 Lic. Alfonso Leal.

“Se acudió al lugar de los hechos, para retirar aquellas bancas o aquellos elementos que estuvieran de utilería impidiendo el acceso, así como tomar nota de las condiciones en que se encontraban. En ese momento, comenzaron a acercarse los grupos de estudiantes a quienes se les pidió permitieran el ingreso ordenado de personas al lugar de los hechos, situación que empezó a desencadenar una serie de reclamos que imposibilitaban el diálogo”.

Con anterioridad, personal de la oficina de la Abogacía, estuvo en mesas de diálogo con propuestas muy específicas, para atender las inquietudes de los manifestantes respecto a la elección de la persona titular de la dirección del Hábitat. Sin embargo, lo solicitado por parte de los inconformes eran ilegal y no podrían ser cumplido por la UASLP.

Finalmente, explicó que el recorrido concluyó y el notario dio fe del estado de las cosas, de cuántas personas se encontraban en el lugar y de cómo se desarrollaron los hechos, sin ningún percance y con el fin de salvaguardar a los presentes.