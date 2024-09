Docentes del Cecyte recibieron reconocimientos

Este viernes 6 de septiembre, fueron reconocidos maestros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTESLP) por la prima de antigüedad docente a los que cumplieron 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio.

“Lo que hicimos es sacarlo de los auditores y llevarnos el evento a los planteles como lo ha venido haciendo el gobernador en sus informes de gobierno, pues que los llevó a las cuatro zonas. Tratamos de de que los docentes se sientan en casa y que nosotros llevemos este tipo de eventos que son muy importantes para la institución, para nosotros como colegio llevarlos a los planteles”, expresó Edgar Alejandro Anaya Escobedo, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECyTE SLP.

Se tenía un recurso con una gratificación que fue entregado a casi cien profesores de la institución “como no les habían dado el seguimiento los directores pasados, estoy llegando con la instrucción del señor gobernador de ponerle orden, primeramente, y segundo es un tema que, pues ya lo tienen ganado ellos, entonces pues es de ellos, es para ellos y hay que dárselos. Pues es más que nada llegar y darles orden a las cosas, eso es todo. El día de hoy se benefició a alrededor de 92 docentes, entregamos el 100 por ciento”.

Apenas tomó las riendas de la administración del organismo educativo el pasado 14 de agosto y se encuentra evaluando el estado actual de la institución, pero comenta que los docentes tienen que atender a una matrícula de 6 mil 992 alumnos en todo el Estado, que asisten a los 12 planteles con dos extensiones reconocidas.

En el tema de administrativo son cerca de 65 administrativos y alrededor de 800 docentes, en todo el plantel y argumenta que el trabajo que hay que hacer ahí, no es nada sin la ayuda de los maestros.

“Son un baluarte, son los que básicamente están atendiendo en la comunidad estudiantil, pues son todos son el motor del CECYTE y sin docentes, pues no somos nada y no funcionan los planteles. Entonces de algo sí me cercioré, es de que tuviéramos el 100 por ciento de la vacancia para que ningún alumno se quedara sin docente y que todos los salones del Estado estuvieran con su maestro para hacer un buen arranque de este ciclo escolar”.