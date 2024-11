Docentes de la FCQ-UASLP desmienten a Garza Herrera e insisten en recibir estímulo

Federico Garza Herrera, secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, ha tergiversado la información que existe en relación a la obtención de la beca del Programa de Desempeño Docente, aseguraron los Técnicos Académicos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, FCQ-UASLP, quienes argumentan que sí pueden ser acreedores a este estímulo.

Los científicos de la Máxima Casa de Estudios, pidieron el anonimato porque afirman que ya hay represiones laborales en su contra, luego de que esta semana se manifestaron en las inmediaciones de la Facultad argumentando que de manera discrecional se entregaron las becas.

En su momento, el secretario general de la institución les contestó que todo estaba en tiempo y forma y que no había irregularidades en la distribución de las mismas; además, sentenciaba que no eran acreedores a este beneficio porque eran trabajadores hora clase y el apoyo solo se entregaría a maestros de tiempo completo; sin embargo, hoy los trabajadores lo desmienten.

“Declaró con el fin de que parezca que nuestro reclamo no tiene fundamento, sin embargo aquí hay algunos puntos verdaderos que omitió mencionar como es que la beca por el desempeño a docente para técnicos académicos se nos ha otorgado al personal que no es de tiempo completo por más de 15 años y esta es la primera ocasión donde hicieron mención de que estábamos en la "excepción al reglamento".

Entregaron un documento de su reglamento en el que se estipula claramente en el punto 1.1 que se otorga el estímulo a nombramientos equivalentes dentro de los diferentes denominadores de las distintas legislaciones de cada institución y comentaron que en ocasiones anteriores se ha hecho válida esta regla pues el personal académico cuenta con la carga académica de 40 horas solo que no se ha regulado hasta la fecha la formalización del nombramiento a "tiempo completo".

Esta arbitrariedad, argumentan, fundamentó que las excepciones anteriores existieran.

Este año como en otros, se designó el estímulo a participantes con nombramiento de profesores hora clase que estuvieron en la convocatoria y que tienen en la institución contratos por 15, 20, 30 y 40 horas laboradas “ninguno de ellos con nombramiento de tiempo completo”, afirmaron.

El reglamento en el artículo 12.1 indica textualmente que "es conveniente que exista un repertorio de estímulos que incluya la gama de comportamientos susceptibles de ser premiados en función de la situación específica de cada institución".

En tanto, en el artículo 12.3 se indica textualmente que "el modelo puede inscribirse dentro de una definición de reconocimientos más amplia para la institución, misma que tomará en cuenta diversos niveles que sirvan de referencia para otorgar estímulos diferenciados a los docentes después de ser efectuada la calificación. Lo anterior incluye la posibilidad de consolidar estímulos específicos distintos, a fin de complementar los reconocimientos que se expresan tan sólo en beneficios económicos, con otro tipo de reconocimientos públicos, cuyo otorgamiento implique un valor simbólico de mayor trascendencia".

En el contexto anterior, expusieron los quejosos que es válido mencionar que el grupo de técnicos académicos son en su mayoría, personal académico con posgrado que desarrolla las actividades de investigación que vinculan a la industria privada y a otras instituciones con la UASLP.

El reglamento institucional para la participación en la convocatoria indica que los técnicos académicos deben tener horas clase frente a grupo para que se otorgue el estímulo, de otra forma no pueden participar, “con ese argumento le negaron la beca a la único técnico académico de tiempo completo que tenemos en la FCQ, al mismo tiempo el Estatuto Orgánico de la UASLP no permite que los técnicos académicos impartan clases formalmente en ninguna licenciatura ni posgrado.

Comentaron que ya se respondió a la carta de inconformidad de técnicos académicos de tiempo completo en otras entidades de la UASLP, informando que se reconsideró su expediente y si serán beneficiados de la beca con efecto inmediato, ninguno de ellos tiene horas de clase frente a grupo obedeciendo a lo que indica el estatuto orgánico de la universidad.

“Es importante señalar que las irregularidades sí existen y son cuantiosas y más importante aunque éstas no las expresa Federico Garza Herrera, pues como lo demostró en su visita desconoce los reglamentos institucionales y los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública, SEP. Adicionalmente no sabe que nuestro nombramiento es "Técnico Académico Hora Laborada" y no "Técnico Académico Hora Clase" ese nombramiento no existe en nuestra institución”, culminaron los afectados.