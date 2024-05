Docentes acompañan cierre de campaña de Ángeles Hermosillo en SLP

"Ser candidata mujer no es fácil, porque creen que no servimos y que no tenemos experiencia, pero sí servimos y sí podemos, es momento de darle paso al magisterio y sobre todo a las mujeres discriminadas e invisibles al Congreso del Estado y al Ayuntamiento de la capital".

Así lo sentenció en su discurso de cierre de campaña, la candidata a la alcaldía de la capital por el partido Nueva Alianza, Ángeles Hermosillo, quien sin demeritar a otros perfiles políticos que aspiran al mismo cargo, invitó a los asistentes a su último mitin de campaña previo a la votación del 2 de junio, a razonar el voto y con ello llevar al poder al magisterio.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Dijo que su anhelo es que este 2 de junio de 2024, Nueva Alianza deje huella ganando espacios, y aseguró que de llegar a la presidencia municipal, se tendrá un gobierno justo equitativo e inclusivo.

Justicia social vamos a hacer

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

En su participación, algunos de los candidatos a diputados locales que postula Nueva Alianza, reiteraron la invitación a razonar el voto, “es propicio que lleguen nuevos perfiles al Congreso del Estado, donde el principal tema a legislar será la educación".

“Este 2 de junio tendremos una batalla complicada pero no imposible, es propicio que se les dé voz a los maestros dentro del Congreso, dignificarlos, quitar mitos y hacer equipo, es tiempo de hacer una Nueva Alianza”.

En el evento donde se dieron cita integrantes del magisterio, familiares, amigos y militantes, se destacó la necesidad de “ver dónde estamos y hacia dónde vamos este 2 de junio”, por lo que se reiteró la importancia de acudir todos a las urnas.

Estuvo presente el líder del magisterio potosino Juan Carlos Bárcenas, secretario general del SNTE.