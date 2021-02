Disposiciones sanitarias no frenarán la obra pública municipal

“En este tiempo de contingencia sanitaria quizá seamos un poco más flexibles en la parte de la fecha de terminación de obra, pero si buscamos respetar los tiempos porque justamente hay que aprovechar este tiempo en que no hay mucha movilidad, para que cuando se restablezca todo esto, la gente no tenga muchos obstáculos en la movilidad, es decir, que no estemos trabajando mucho en las calles”.

Así lo manifestó el titular de Obras Públicas del Ayuntamiento de la Capital, Marco Antonio Uribe Ávila, al ser cuestionado sobre la posible disminución que pudiera darse en las actividades municipales ante la pandemia.

“No vamos a parar la parte de los recursos que están destinados a la obra pública, obviamente girando las indicaciones al constructor adjudicado, para que siga los protocolos de salud de su personal”.

Aseguró el funcionario municipal que, en ese mismo sentido, los proyectos que hay para la ciudad y que ya están presupuestados para este año 2021, siguen en curso con los procesos administrativos de licitaciones públicas o invitaciones restringidas.

“Seguimos sin interrupción con el mantenimiento a la ciudad con los trabajos de bacheo, la rehabilitación de calles y pavimentaciones”, indicó Marco Antonio Uribe.

La dirección de Obras Públicas mantiene la atención de los reportes ciudadanos, pero también, mencionó que realiza levantamientos propios y presupuestos, para que en las calles que haya que ejecutar una rehabilitación más completa y, que represente un valor económico más alto, se incorpore a los procesos de licitación pública o invitación restringida a las empresas.

Recordó el funcionario que una rehabilitación total ha incluido: pavimentación, cambio de la infraestructura hidráulica y sanitaria, banquetas, guarniciones y la base hidráulica, “así ha sido en el año y medio de esta Administración Municipal, han sido trabajos adicionales que se han requerido en algún momento, incluso en las calles que no tenían iluminación la hemos incluido”.

