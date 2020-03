Disminuyen delitos cometidos por migrantes

En San Luis Potosí han disminuido los delitos cometidos por migrantes en tránsito hacia Estados Unidos, la personas de origen extranjero que se han detectado que delinquen y que han sido detenidas como presuntos responsables en diversos delitos, han ingresado al país con visas de turista, que obtienen por 180 días y, a pesar de ello ya no regresan a sus países de origen.

Así lo destacó el comisario Jaime Pineda Arteaga, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.“Hay ciudadanos extranjeros que vienen a delinquir, tal es el caso de los venezolanos o colombianos, llegan aquí de paso, pero vienen a delinquir”, expresó.

El Secretario de Seguridad destacó que la corporación a su cargo no está facultada para detener a migrantes en tránsito mientras no cometan ningún delito, y éstos han ido disminuyendo, “van a la baja muy a la baja, las autoridades policiales no están facultadas para realizar detenciones, eso lo hacemos en colaboración con el Instituto Nacional de Migración”.

Sobre la situación legal de extranjeros a quienes se les ha detectado delinquiendo en la entidad potosina, el comisario Pineda Arteaga dijo que se ha detectado que algunos entran con una calidad migratoria de visitantes, con un permiso de turista por 180 y después ya no se regresan a su país de origen.

Por ello la importancia de trabajar en conjunto con el Instituto Nacional de Migración para deportarlos y que no vengan a delinquir ni a San Luis Potosí ni a México”.