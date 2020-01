Discrepan sobre seguridad en Centro Histórico

Comerciantes del centro de la ciudad discreparon sobre el tema de la seguridad, pero sí coincidieron en la necesidad de iluminar más la zona, debido a que en el horario nocturno muchas calles lucen a oscuras y se prestan para que se cometan ilícitos.

En sondeo realizado por El Sol de San Luis, Maribel Gutiérrez consideró que no hay más vigilancia en el Centro Histórico. “De hecho, antes (los policías) pasaban más seguido, con una hoja de control donde les anotaban las incidencias del día, y no los he visto por aquí, ya no han venido”.

Indicó que la iluminación es deficiente, en calles como Miguel Hidalgo y Damián Carmona, en su tramo entre Julián de Los Reyes y Reforma. “Es triste y lamentable”, señaló

A su vez, Juan Manuel González, dijo que el horario nocturno estpa olvidado por la Policía. “Los ves de día, pero ya como las ocho o nueve de la noche aquí está muy solo, sin policías”, indicó.

Comentó que una sucursal de la negociación, establecida en pasaje Bocanegra, a veces debe cerrar antes porque la zona es poco iluminada. “Los policías se van antes, necesitamos más alumbrado”, señaló.

Silvia Blanco Torres dijo que a su parecer hay más policías vigilando las calles del centro de la ciudad, desde la temporada decembrina. “Yo sí me siento segura”, opinó.

En tanto, Israel Enríquez, reconoció que semanas antes hubo un serial de atracos a comercios del Centro Histórico, incluyendo tiendas de conveniencia, pero a partir de ahí “como que hubo más seguridad y se mantuvieron (los delincuentes) controlados”.

Dijo que aunque en la esquina del negocio que atiende solían estar uno o dos policías, percibe que hay más vigilancia. “Por el momento estamos más tranquilos, pero no se descarta que la delincuencia pueda reincidir”, aseveró.