Directorio de negocios AMEXME; ¿cómo funcionará y cómo inscribirse?

La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) contará con un directorio para promover los negocios de sus afiliadas en todo el país, informó Ana Gabriela Brugal Gómez, directora nacional de Enlace de Negocios de AMEXME.

Luego de asumir el cargo como Directora Nacional de Enlace de Negocios en la AMEXME, Brugal Gómez informó que ya se encuentra lista una plataforma que servirá para promover los negocios de las afiliadas, "nos tardamos tres o cuatro meses en armar toda la plataforma".

Explicó que a través de este directorio, las afiliadas a la AMEXME podrán exponer sus negocios "a nivel nacional e internacional" para ofrecer sus productos o servicios.

De esta manera, si alguien se encuentra por ejemplo en San Luis Potosí y busca una agencia de viajes, podrá ingresar a la plataforma y buscar ese giro de negocio entre las afiliadas de AMEXME.

Cortesía / Pixabay

Manifestó que a pesar de que en años anteriores no se han podido conocer todas las afiliadas entre sí, ahora, a través de esta plataforma podrán relacionarse y hacer negocios entre ellas para impulsarse unas a otras, "a partir de ahora nos estamos dando a la tarea de promover todos los negocios".

Adelantó que la vicepresidenta de Negocios de la AMEXME Capítulo San Luis será la encargada de recabar la información de las afiliadas de la entidad para subir sus datos a la plataforma, por lo que "quien no haga negocios es porque no levantó la mano o no se metió a la plataforma".

Finalmente, Brugal Gómez invitó a participar en el Congreso nacional de AMEXME, mismo que dijo, es el mayor escaparate para que las mujeres empresarias expongan y hagan negocios.