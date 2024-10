Director del Hospital Central reconoce “pausa” en programa de trasplantes

Javier Alfonso Pinedo Onofre, director general del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, habló sobre el programa de trasplantes, del cual dijo se encuentra en una pausa debido a varios factores sobre todo y principalmente relacionados con la transición de los Servicios Estatales de Salud, SES, al sistema federalizado IMSS-Bienestar.

“Este cambio que aún no ha finalizado, ha ocasionado retrasos en la reactivación de ciertas áreas en las que se incluye el programa de trasplantes, aún así el compromiso del gobierno federal y el gobierno estatal es claro, una vez que la transición concluye se debe acceder a un impulso significativo a los trasplantes para atender esta necesidad tan urgente obviamente de la población”.

El problema de trasplante se detuvo de manera inicial a causa de la pandemia por Coronavirus como parte de una medida sanitaria global, posteriormente esta transición del hospital al sistema ha retrasado la reactivación del programa y este proceso se incluye la integración de recursos humanos y algunas cuestiones administrativas que han tomado mal tiempo del que teníamos esperado.

Mencionó el motivo por el que no se ha reanudado el programa, y argumentó se trata porque no concluye la transición al sistema IMSS-Bienestar. Aún no ha concluido y hasta que no finalice este proceso no puede tomar posición completa al hospital. Lo anterior impide la reactivación del programa, además el problema de trasplantes deben depender de varios factores como la donación de órganos que incluye la cultura de la donación de los mismos que no es muy frecuente existiendo muchos mitos sobre ella y esto afecta a las decisiones de las personas para donar de manera altruista.

Sin embargo, se cuenta con el apoyo del Centro Estatal de Trasplante, CETRA, que tiene un papel primordial en la sensibilización hacia la población para esta cultura de donación y además es un proceso delicado que depende de otras variables externas.

No se puede dar una fecha exacta en este momento ya que la reactivación está ligada como ya lo ha mencionado al que se termine el proceso de transición, sin embargo, una vez que esto se concrete el programa de trasplante será una prioridad y esperemos poder anunciar su reactivación en breve.

Esperará hasta que se integre por completo al IMSS-Bienestar, debido a que esta transición aún está en curso “el inicio del programa de trasplantes tiene que esperar, aunque como ya lo hemos mencionado, hay otros factores que dependen o que influyen en la reactivación del programa, la reintegración completa, para garantizar sobre todos los recursos y el personal que estén debidamente completos delineados para la reactivación de este servicio, el compromiso es un nuevo sistema es impulsar los trasplantes de manera eficiente y a tener la necesidad de los pacientes que los requieran”.