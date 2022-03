Dirección de Ecología intervino más de 300 lotes baldíos para prevenir incendios

Para evitar conatos de incendios y situaciones de riesgo, en lo que va de la administración, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos ha intervenido más de 300 lotes baldíos con labores de limpieza y mantenimiento, con lo que también se ha contribuido a la seguridad pública.

Para ello, cuadrillas de trabajadores municipales atienden diariamente terrenos, en los que son retirados no solo vegetación seca, sino con frecuencia también desechos.

Cuando hay una solicitud expresa de un propietario de una superficie que requiere de este tipo de intervenciones, el costo de los trabajos que puede realizar la Dirección de Gestión Ecológica, con recursos humanos y materiales propios, van de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ingresos vigente.

Cuando se trata de un terreno particular, sin el permiso del dueño no se puede intervenir. Es por ello que se está en constante comunicación con la Dirección de Catastro para detectar a quien posee la propiedad para actuar. Además se investiga si el predio está en juicio, litigio o incluso si está intestado, para no caer en una responsabilidad jurídica.

El titular de esta dependencia municipal hizo un exhorto a los propietarios de lotes baldíos a acercarse a la autoridad para llegar a acuerdos y cuidar que su predio se mantenga limpio, además de colocarle barda o malla, para que no se convierta en foco de infección o de inseguridad.

En cuanto a incendios en superficies descuidadas, se insistió que se superan ya los más de 20 reportes de quemas en estos lugares. No obstante, integrantes de Inspección de Gestión Ecológica se mantienen activos y solicitan el auxilio a Protección Civil Municipal y a los bomberos, cuando es necesario. Gracias a su oportuna atención se han evitado riesgos mayores a la población.