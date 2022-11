Diputados se reúnen con secretario de Finanzas para analizar Ley de Ingresos 2023

Las diputadas y diputados que integran la Comisión de Hacienda del Estado de la LXIII Legislatura, sostuvieron una reunión de trabajo con el secretario de Finanzas Salvador González Martínez para analizar la propuesta de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023 por 60 mil 998.2 millones de pesos.

El secretario de Finanzas, Salvador González Martínez informó que en recursos propios se estima obtener ingresos por 1,034 millones de pesos, que representan un incremento del 22 por ciento; puntualizó que, para el 2023 no se van a aplicar nuevas cargas tributarias ni el incremento en las tasas impositivas existentes.

“El Gobierno del Estado va a actuar con responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, se implementarán programas de austeridad y disciplina en el ejercicio del presupuesto para dar prioridad a la realización de obras de infraestructura y fortalecer los ejes de salud, educación y seguridad pública”.

Indicó que “a pesar de que el Gobierno Federal no destino recursos extraordinarios en materia de obras de infraestructura para el próximo año; no por eso el Gobierno del Estado no va a hacer nada, al contrario se van a aplicar 10 mil millones de pesos para el próximo año en gasto de inversión”.

Incluso la Secretaría de Finanzas ya cuenta con un portafolio de proyectos de inversión, algunos ya con clave de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se puedan realizar en el 2023”.

En la reunión con el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, estuvieron los diputados Roberto Ulises Mendoza Padrón, presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, vicepresidenta; diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi, secretario; diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, diputados René Oyarvide Ibarra y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, vocales y, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), diputado José Luis Fernández Martínez.

El diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón presidente de la Comisión señaló que, “el presupuesto por 60 mil 998.2 millones de pesos que se tiene proyectado para el próximo año, es importante para continuar con el desarrollo económico y social de la entidad”.

Indicó que de acuerdo a la información proporcionada por el secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo, la propuesta del presupuesto para el 2023 contribuirá a impulsar el desarrollo social, el desarrollo económico sustentable y el fortalecimiento de la infraestructura”.

Con la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, las diputadas y los diputados tendrán mejores herramientas para aprobar responsablemente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2023, puntualizó que el plazo límite para la aprobación es el próximo 15 de diciembre.

