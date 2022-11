Diputados no autorizarán incrementos al INTERAPAS ni al ayuntamiento en Ley de Ingresos 2023

Diputados de varios partidos coincidieron en que no autorizarán aumentos a las tarifas de agua del INTERAPAS ni a propuestas recaudatorias que pretenda aplicar el ayuntamiento de la capital, porque no se han cumplido los compromisos contraídos el año pasado y porque no se puede afectar mas el bolsillo de los ciudadanos.

Las diputadas Claudia Tristán Alvarado y Nallely Vargas coincidieron en que no hay condiciones para que se autoricen aumentos en ciertos impuestos ni tampoco en las tarifas del agua potable de uso residencial, como se decidió el año pasado ya que el INTERAPAS evidentemente no presta un servicio eficiente.

Cortesía | Lidia Nallely Vargas Hernández

Además hubo compromisos que hizo el organismo operador los cuales no se cumplieron, por lo que el servicio sigue siendo ineficiente, no hay inversión ni se ve una mejoría, lo cual puede constatarse y los ciudadanos permanente se quejan, hacen manifestaciones, protestan y todo por la calidad del servicio que reciben.

Incluso el diputado José Antonio Lorca dijo que el INTERAPAS iba a entregar informes trimestrales de avances registrados pero no hay ningún avance en inversión, en infraestructura ni en nada, por lo que definitivamente al no cumplirse las promesas, no hay posibilidades de que se autoricen aumentos tarifarios.

Los legisladores coincidieron en que se debe esperar la propuesta que envíe el organismo operador y también el ayuntamiento en materia de incrementos, para tener elementos concretos y asumir una postura, pero de entrada, no se autorizará nada que genere daño en los bolsillos de los ciudadanos y tenga fines recaudatorios.