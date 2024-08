Diputados locales de Morena firman carta compromiso con la 4T

Diputadas y diputados locales electos de Morena se comprometieron este jueves a defender los principios de su partido y a atender la agenda presidencial de la Cuarta Transformación para que la transformación siga en San Luis Potosí.

La lideresa estatal de ese instituto político, Rita Ozalia Rodríguez, destacó el “relevo generacional”, al señalar que todos los legisladores y legisladoras morenistas que formarán parte de la sexagésima cuarta Legislatura del Congreso de San Luis Potosí, tienen menos de 35 años de edad.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Morena está sumamente orgulloso de ser representando por ustedes, sabemos que harán un excelente trabajo con amor y compromiso para que siga llegando la transformación al pueblo de San Luis Potosí”, citó.

Recordó lo principios fundamentales de Morena, no mentir, no robar no traicionar, y agregó que el partido se siente orgulloso de ser representado por talentos jóvenes. “Sabemos que harán un excelente trabajo con amor y compromiso para que siga llegando la transformación al pueblo de San Luis Potosí”, indicó, y señaló que se apoyarán las reformas propuestas presidenciales y se seguirán los pasos de la transformación.

Mauricio Rodríguez Alonso, representante de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum presentó a Roberto García, como coordinador de la fracción morenista en la próxima legislatura local, y se aseguró fue electo de manera unánime por el resto de las y los diputados.

Las y los legisladores electos que signaron la carta compromiso son Nancy Jeanine García, Cuauhtli Badillo Moreno, Roberto García Castillo, Jessica Gabriela Torres, Carlos Arreola y Luis Emilio Rosas, quienes en breves intervenciones por separado recordaron sus objetivos una vez que sean electos, y que en su momento expusieron durante sus respectivas campañas.

Se comprometieron a defender los principios que rigen al partido y con la agenda presidencial de la Cuarta Transformación, y advirtieron que no habrá titubeos “ni medias tintas”.