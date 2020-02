Diputados comprarán "cachito" para el avión

Por la mañana del viernes el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador hizo oficial que el avión presidencial será rifado, aunque no se entregará físicamente pero con lo recaudado se entregarán premios de 20 millones de pesos a los ganadores, lo que generó diversas reacciones entre diputados de diversos partidos.

El diputado Martín Juárez Córdova del PRI dijo que definitivamente es una ocurrencia que amerita comprar un billete como testimonio histórico; el legislador Cándido Ochoa Rojas del PVEM dijo que no necesita avión ni dinero y por lo tanto no comprará el billete mientras que la diputada Marite Hernández Correa de Morena expuso que ella, amigos y familiares sí adquirirán no uno, sino varios billetes de la Lotería Nacional.

“Habrá que documentar esta ocurrencia histórica con un cachito, porque también las ocurrencias pasan a la historia y hay que tener una evidencia; habrá que ver si no es la rifa del premio maldito pero ya hablando en serio, todo es mediático, es pan y circo para el pueblo cuando pensamos que eso había quedado atrás”, dijo Martín Juárez.

El legislador del partido ecologista Cándido Ochoa dijo que “yo no voy a comprar billete de Lotería porque los aviones me dan miedo, tampoco quiero efectivo porque no lo necesito, con lo que tengo es suficiente y respeto que se haya tomado esa decisión, porque a los problemas hay que encontrarles una salida”.

La legisladora morenista Marite Hernández dijo que ella si va a comprar muchos boletos junto con su familia y amigos porque es un “boleto histórico”, incluso adquirirá series completas porque se debe apoyar al presidente de a República “y esperamos que todos los ciudadanos se involucren en esta decisión”.