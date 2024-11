Diputados, abiertos a discutir sobre evaluación de Congreso Calificado

La propuesta de la organización Congreso Calificado para que las iniciativa de ley que aprueba el Congreso del Estado incluyan un impacto financiero, es viable y de hecho, ya se aplica en muchos casos.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales diputado Carlos Arreola Mallol dijo que con la condicionante de que modifique o cree nuevos órganos, nuevas áreas, o tenga algo que implique gasto, toda iniciativa tiene que traer un estudio de impacto presupuestal.

“Estamos de acuerdo, toda iniciativa tiene que tenerlo, sin embargo, si no se tiene realmente el costo de la reforma o de la modificación, no se puede aplicar, y si no lo consideras en el presupuesto, de poco sirve”.

Expuso que “le decimos a la ciudadanía que desde el Congreso son bienvenidas todas las iniciativas ciudadanas, hemos resuelto varias, sin embargo, muchas se quedan en buenas voluntades porque no tienen el impacto presupuestal”.

Arreola Mallol dijo que “esta organización ciudadana habló de que actualizará sus criterios de evaluación al trabajo del Congreso, y qué bueno, nosotros nos dedicamos al trabajo legislativo todos los días, qué bueno que amplíen sus criterios y qué bueno que participen”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

“José Mario de la Garza es un promovente muy activo de iniciativas que estudiamos también con mucha atención y ha habido algunas que se resuelven a favor, otras en contra. Ojalá nos hubiera invitado, vamos a tener diálogo con él pronto para conocer a detalle la metodología”.

El legislador añadió que “la Secretaría de Finanzas siempre atiende a nuestras consultas, pero no es la única que puede hacer estos estudios de impacto presupuestal. Tú puedes solicitarlo también tal vez algún experto en materia, al mismo Congreso del Estado tiene su área de asesores, al Instituto de Investigaciones Legislativas o al área financiera de la institución que planeas tocar”.

“Cuando creas un área, cuando creas un instituto, a mucha gente cree o la idea neoliberal pasada era que creando institutos costosos, burocráticos y nóminas se resolvía problema para garantizar seguridad, derechos, información, que es un poco la iniciativa que se está discutiendo de simplificación de la administración pública para que no haya doble función que nos cueste el triple de dinero, o sea, con el dinero que se paga en esos institutos tan caros y onerosos podríamos entregar muchas más becas”.

Puntualizó que “estamos totalmente dispuestos a apoyar las iniciativas ciudadanas sin que las tengamos que presentar como propias, apoyamos siempre al impacto también presupuestal y sí es muy relevante. Tal vez un 15% de todo lo que se recibe al menos en la Comisión de Puntos Constitucionales y en la de Justicia, que son reformas muchas veces legales, requieren ese estudio”.