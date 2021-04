Diputado recorre Fiscalía General del Estado

El diputado Edgardo Hernández Contreras acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) y expuso que es necesario más apoyo económico porque de lo contrario se corre el riesgo de que enfrente un colapso financiero que le impediría atender las necesidades básicas para una verdadera procuración de justicia que demanda la sociedad.

El presidente de de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, estuvo acompañado de integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado que preside Antonio Gómez Tijerina, así como María del Rosario Berridi Echavarría y acudió el Fiscal General del Estado Federico Garza Herrera.

Los legisladores, conocieron sobre las necesidades financieras que enfrenta la Fiscalía General del Estado, para cumplir cabalmente con sus funciones, tanto administrativas como operativas, pues se advierte que el presupuesto destinado para este año por el orden de los mil 186 millones de pesos es insuficiente ya que el 95.5 % se destina para el pago de personal.

Además se expuso sobre la necesidad de cubrir el déficit de elementos de la policía de investigación, peritos y ministerios públicos para poder atender las más de 50 mil carpetas de investigación, tomando en cuenta que en la actualidad, sólo se trabaja con el 10% del personal derivado de las restricciones que establece la autoridad sanitaria para prevenir los contagios por la pandemia del COVID-19.

El diputado Edgardo Hernández, reconoció las condiciones adversas en que opera la Fiscalía General del Estado y refrendó su compromiso por establecer mesas de trabajo con el titular de la institución, Federico Garza Herrera a fin de conocer la viabilidad y buscar la manera de fortalecer a la FGE mediante la ampliación de su presupuesto de este 2021.

Dijo que “tuvimos una reunión con el Fiscal General, quien nos informó que no tienen los elementos necesarios para realizar sus funciones. Aquí realmente, el tema es que a pesar de su autonomía y al momento de presentar sus iniciativas de presupuesto de egresos e ingresos, la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, no le hizo una ampliación, contrario a la Seguridad Pública donde hay presupuesto pero no se aplica”, añadió.

Mientras tanto, el diputado Antonio Gómez Tijerina, y la legisladora María del Rosario Berridi Echavarría, manifestaron que como parte de la Comisión de Hacienda del Estado, están en la mejor disposición de coadyuvar en los trabajos de análisis para buscar una posible represupuestación con el apoyo del Ejecutivo.

Lamentaron que la Fiscalía General del Estado, este trabajando en condiciones paupérrimas por falta de un mayor presupuesto, cuando por otro lado, la incidencia delictiva va en aumento y requiere de una mayor capacidad administrativa y operativa de la institución.

Al término de la reunión, los diputados Edgardo Hernández, Antonio Gómez, la diputada María del Rosario Berridi y el Fiscal General del Estado Federico Garza Herrera, realizaron un recorrido por las instalaciones para conocer bajo qué condiciones se está operando.

Acordaron trabajar de manera conjunta desde el ámbito de sus atribuciones para lograr fortalecer económicamente a la institución mediante una posible represupuestación que se estaría solicitando en su momento ante las instancias competentes.

El Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, reconoció la apertura de las y los diputados por escuchar las necesidades que son apremiantes para la institución, pero sobre todo para garantizar una mejor atención a la ciudadanía en lo que se refiere la procuración de justicia en San Luis Potosí.

