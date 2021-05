Diputado pide no favorecer para elegir magistrado (a)

Edgardo Hernández Contreras, diputado del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, afirma que no permitirá que sigan engañando a la población en la elección del próximo magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, TEJA, además les dice que dejen de lado intereses mezquinos para favorecer a la candidata del Jefe del Ejecutivo Estatal.

A su consideración, el Congreso del Estado, está violando la legalidad en la elección de este funcionario, toda vez que hay propuestas que no reúnan los requisitos establecidos en la Ley para ocupar dicho cargo como es el caso de Cecilia González Gordoa, directora general del DIF Estatal, quien incumple con los requisitos, ya que uno de ellos le indicaba que debía solicitar permiso desde hace un año para buscar el TEJA "no pasa, porque no cubre los requisitos, no pasa".

Solicitó a sus compañeros del poder legislativo que no permitan que prevalezcan ese tipo de irregularidades, dado que como en otros casos se puede judicializar el proceso y ponerle una cara de corrupción al Congreso del Estado.

“El pleno decide, aguas con lo que sucedió con otros magistrados que se están amparando y casi casi, los instalan por violentar los derechos; yo solamente los escuchó, sí ya se determinó y se votó en comisiones y vienen ustedes a tratar de subir un perfil que ya se rechazó, no lo vamos a permitir".

Exhortó a sus compañeros a avanzar en este tema, debido a que ya se votó y no va permitir que se les fuerce desde el Poder Ejecutivo para que la aspirante en mención, vuelva a estar en la terna, tras incumplir los requisitos para el cargo.

